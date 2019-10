PSB -WIWas jetzt, ?

PSB -WI weist am 03.10.2019, 01:48 Uhr einen Kurs von 26.25 USD an der Börse OTC US auf. Das Unternehmen wird unter "Regionalbanken" geführt.

PSB -WI haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,63 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt PSB -WI damit 5,78 Prozent unter dem Durchschnitt (7,4 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt 7,48 Prozent. PSB -WI liegt aktuell 5,85 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 11,57 und liegt mit 49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 22,76. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält PSB -WI auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: PSB -WI hat mit einer Dividendenrendite von 1,51 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.83%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Handelsbanken"-Branche beträgt -1,32. Aufgrund dieser Konstellation erhält die PSB -WI-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.