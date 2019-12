PSA Peugeot Citroën Aktie: Starke Ergebnisse erzielt

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

PSA hat in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld starke Ergebnisse erzielt. In den ersten 9 Monaten schrumpfte der Absatz zwar um 10,6% auf 2,58 Mio Fahrzeuge, der Umsatz lag aber dank eines starken 3. Quartals in etwa auf Vorjahresniveau. Preiserhöhungen sowie ein vorteilhafter Modellmix mit einer starken Nachfrage nach kleinen sportlichen Geländewagen konnten die Absatzeinbrüche in China und Lateinamerika sowie negative Wechselkurseffekte nahezu



