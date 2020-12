PSA Peugeot Citroën Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

PSA hat im 3. Quartal positiv überrascht. Der Umsatz lag mit 15,5 Md € auf Vorjahresniveau und zog in der Auto-Sparte sogar leicht an. Der Fahrzeugabsatz ist aber um 12,7% gesunken. Nicht so schön sahen die Zahlen für die ersten 9 Monate aus: Der Umsatz brach wegen des schwachen 2. Quartals um ein Viertel ein und der Fahrzeugabsatz um 37,1% auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



