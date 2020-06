PSA Peugeot Citroën Aktie: Interessante Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

Das 1. Quartal war von der allgemeinen Konjunkturschwäche in der Autoindustrie und der Corona-Krise geprägt. PSA musste in 15 europäischen Werken die Produktion einstellen. Die Folgen: Der Umsatz ging um 15,6% zurück und der Absatz um 29,2% auf 627.000 Autos. In allen wichtigen Absatzregionen hat der Konzern weniger Autos verkauft. Der Marktausblick fiel ebenfalls düster aus. PSA erwartet im laufenden Jahr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



