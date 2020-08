PSA Aktie: Opel – Mut tut gut!

Opel startet mit positiver Nachricht in die neue Woche: Wie die Zeitungen der „Funke Mediengruppe“ am Montag berichteten, werde die PSA-Tochter in ihrem Werk in Eisenach ab Herbst wieder im Zweischichtbetrieb produzieren (via „Reuters“).

Auftragseingang erholt sich weiter

Im März hatte der deutsche Autobauer die Eisenacher Herstellung angesichts der Corona-Krise temporär gestoppt und im Juni im Einschichtbetrieb wieder anlaufen lassen. Nun habe sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung