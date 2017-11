PR Report Awards: achtung! ist die Kommunikationsberatung des Jahres (FOTO)

Hamburg (ots) -achtung! gewinnt bei den PR Report Awards 2017 die Auszeichnungfür die beste Kommunikationsberatung des Jahres. Insgesamt räumte dieHamburger Agentur neun Preise ab. news aktuell sponsert seitmittlerweile 15 Jahren den Gold Award. Die Geschäftsführer MirkoKaminski und Thorsten Beckmann nahmen den Preis gestern Abend auf derBühne des KOSMOS in Berlin entgegen."Ich bin stolz auf meine großartige achtung! Mannschaft", freutesich CEO Mirko Kaminski. "Die Auszeichnung als besteKommunikationsberatung des Jahres gilt jedem einzelnen bei uns. Wirermutigen stets all unsere Leute, etwas zu wagen, zu experimentierenund neugierig zu sein. Das schafft ein Innovationsklima, von demunsere Kunden profitieren", so Kaminski über das Erfolgsrezept seinerAgentur.Ausschlaggebend für den Sieg sei weiterhin die Kreativität und dieInnovationsfreude, mit der achtung! PR und Marketing zukunftsträchtigverbindet, so die Begründung der Jury. Zudem zeige die Agentur mitihrer geschickten Kommunikation in eigener Sache, dass gute PR auchgut fürs Geschäft ist. Die Hamburger holten den begehrten Titelbereits zum zweiten Mal nach 2015. achtung! beschäftigt in Hamburgund München rund 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Pressekontakt:news aktuell GmbHJens PetersenLeiter KonzernkommunikationTelefon: 040/4113 - 32843petersen@newsaktuell.deOriginal-Content von: news aktuell GmbH, übermittelt durch news aktuell