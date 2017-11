PR Report Awards: Zum 15. Geburtstag erstmals mit Publikumspreis

Berlin (ots) - In Berlin sind am Donnerstag die PR Report Awards2017 verliehen worden. Bei der ausverkauften Winners Night feierten460 Kommunikations-Professionals im KOSMOS an der Karl-Marx-Allee die80 nominierten Kampagnen von 60 Finalisten.Besonderen Zuspruch fand auch das neue Tagesprogramm unter demTitel "PR Report Camp": In dem ehemaligen Filmtheater präsentiertenKampagnenmacher ihre nominierten Projekte, Unternehmen und Agenturenstellten sich beim PR Report Karriereforum als Arbeitgeber vor, undInfluencer zeigten in Praxis-Workshops den Umgang mit digitalenTools. Kommunikationschefs großer Unternehmen gaben BerufseinsteigernKarrieretipps und Einblicke in ihren Alltag.Der in diesem Jahr erstmals vergebene Publikumspreis für dieTagesprogramm vorgestellten "25 Top Cases" ging an die Kampagne"Search racism. Find truth" von Ehrenberg Kommunikation und FCBZürich für Mensch Mensch Mensch. Einen Gold Award für die "Kampagnedes Jahres" bekam die Kommunikation rund um die Eröffnung derHamburger Elbphilharmonie von Jung von Matt und achtung! im Auftragvon Hamburg Marketing. Gold ging auch an die BerlinerVerkehrsbetriebe als "Team des Jahres" mit seinenSocial-Media-Aktivitäten. "Kommunikator des Jahres" ist AlexanderWilke, Kommunikationschef von thyssenkrupp - die Laudatio auf diesenGold Award hielt CEO Heinrich Hiesinger. Die Agentur achtung! ausHamburg wurde von der 30-köpfigen Jury unter dem Vorsitz von DanielNeuen, Chefredakteur des Magazins PR Report, zur"Kommunikationsberatung des Jahres" gekürt.Details zu den Finalisten und Gewinnern sowie einen ausführlichenReader mit allen Kampagnen auf der Shortlist gibt es unterhttp://prreportawards.de.Über die PR Report AwardsSeit 2003 zeichnet das Magazin PR Report in jeder Saison dieerfolgreichsten Projekte und Personen der deutschsprachigen PR-Szeneaus. Höhepunkt ist eine feierliche Verleihung in Berlin. DieOnline-Druckerei WIRmachenDRUCK unterstützt die PR Report Awards alsHauptsponsor, weitere Partner sind Kantar Media und news aktuell.Pressekontakt:Anna WellendorfJohann Oberauer GmbH, Repräsentanz Berlin,Telefon: 030-3642865-12prreportawards@oberauer.comOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell