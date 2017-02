Hamburg (ots) -In drei Tagen fällt der Startschuss für den ersten PR-Hackathon inDeutschland. Vom 16. bis 18. Februar kommen in der FrankfurterJahrhunderthalle Kommunikatoren, Programmierer und Designer zusammen.In kleinen Teams werden neue Ideen entwickelt und erste Prototypengebaut. Der Zuspruch der Branche ist überwältigend: Der Event istkomplett ausgebucht. Hinter "Mission PR" steht die dpa-Tochter newsaktuell."Der PR-Hackathon ist ein Veranstaltungsformat, auf das dieBranche gewartet hat", sagt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerinvon news aktuell. "Nicht immer nur reden, sondern gemeinsam etwas aufdie Beine stellen. Und das alles, ohne die Scheuklappen desTagesgeschäfts. Ideen konkretisieren, erste Skizzen erstellen,Prototypen programmieren. Und dabei den eigenen Horizont erweiternund jede Menge Spaß haben. Das ist es, was unseren PR-Hack ausmacht",so Edith Stier-Thompson weiter. "Wir freuen uns wahnsinnig auf dreiinspirierende Tage!"Zum Ablauf: Am Donnerstag Nachmittag wird Isabelle Sonnenfeld vomGoogle News Lab die Hackathon-Keynote halten und damit den Eventeröffnen. Danach geht es in den Ideen-Pitch, bei dem sich dieeinzelnen Hack-Teams herausbilden. Am Samstag dann werden die vierbesten Ideen gewürdigt und erhalten einen Preis im Wert von bis zu2.000 EURO. Moderiert und gelenkt werden die drei Hack-Tage von DirkZeiler, CEO next media accelerator (www.nma.vc). Außerdem warten aufdie Teilnehmer spannende Gadgets wie AR-Brillen, Smartphone-Druckerund mehr.PR-Hackathon "Mission PR":16. bis 18. Februar 2017, Frankfurtwww.newsaktuell.de/pr-hackJury:Hubertus von Fircks, Business Development Manager, F&H Porter NovelliKlaus-Peter Frahm, Leiter Business Development, news aktuellBjörn Sievers, Managing Director, Edelman.ergoIsabelle Sonnenfeld, Leiterin DACH, Google News LabMatthias Wesselmann, Vorstand, fischerAppeltDirk Zeiler, CEO, next media accelerator (nma)Sponsoren & Partner:Edelman.ergofischerAppeltF&H Porter NovelliGoogle News Labnext media accelerator (nma)Radio FFHMedienpartner:PR ReportPreise:F&H Porter Novelli-Preis "Best Overall" - 2.000 EUR & Tickets für dieOnline Marketing Rockstars 2017Edelman.ergo-Preis "Most Trendsetting" - 2.000 EURfischerAppelt-Preis "Most Innovative" - 2.000 EURnews aktuell-Sonderpreis "Future of Content" - 1.500 EURHashtag:#PRHackPressekontakt:Jens PetersenLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: 040/4113 - 32843petersen@newsaktuell.dehttp://twitter.com/jenspetersenOriginal-Content von: news aktuell GmbH, übermittelt durch news aktuell