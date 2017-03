Der PR-Hackathon findet auch 2018 statt: news aktuell setzt erfolgreiches Format fort (FOTO)

Hamburg (ots) -news aktuell setzt den PR-Hackathon im nächsten Jahr fort. Diedpa-Tochter wird auch 2018 Kommunikations-Profis, Entwickler undDesigner zusammenbringen, um an den digitalen Herausforderungen derPR-Branche zu arbeiten. Der PR-Hackathon findet vom 15. bis 17.Februar 2018 in Hamburg statt. Die genaue Location wird noch bekanntgegeben."Die Mission-PR geht in die nächste Runde. Das freut unswahnsinnig, denn unser erster Hackathon hat in der Branche volleingeschlagen", sagte Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin vonnews aktuell. "Bei unserer Hackathon-Premiere im Februar in Frankfurthaben wir gesehen, wie effektiv PR-Schaffende und Entwicklergemeinsam an Ideen und Prototypen arbeiten können. Diesen tollenSpirit und diesen Spaß wollen wir unbedingt wieder erleben", so EdithStier-Thompson weiter.Partner des PR-Hackathons ist erneut der next media accelerator(www.nma.vc). Das von der Deutschen Presse-Agentur initiierteBeschleunigungsprogramm betreut mediennahe Startups und gehört zu denführenden Medien-Acceleratoren Europas. Regelmäßig veranstaltet dernma Hackathons mit TV-Sendern, Magazinen, Tageszeitungen undUnternehmen und bringt dabei Entwickler, Medienmacher undKommunikationsfachleute an einen Tisch.Was ist der PR-Hackathon?Beim PR-Hackathon treffen Menschen mit unterschiedlichemBackground aufeinander. Im Falle von "Mission PR" setzten sich dieTeilnehmerinnen und Teilnehmer aus Kommunikationsprofis, Entwicklernund Grafikdesignern zusammen. Ein Hackathon beginnt traditionell miteinem Ideen-Pitch. Danach entscheiden die Teilnehmerinnen undTeilnehmer, an welcher Idee sie weiterarbeiten wollen. Nach 48Stunden stellen die Teams in jeweils dreiminütigen Präsentationenihre Prototypen vor. Während des Hackathons werden die Teams durch sogenannte Mentoren begleitet, die Präsentationstrainings undBeratungseinheiten anbieten. Aufgrund der abschließendenTeampräsentationen entscheidet die Hackathon-Jury über die bestenArbeiten und zeichnet die Siegerteams aus.Weitere Informationen zum PR-Hackathon 2018:https://www.newsaktuell.de/pr-hack-2018Informationen zum PR-Hackathon 2017 (Februar):http://www.presseportal.de/pm/6344/3564990(Videos und Fotos)Pressekontakt:Jens PetersenLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: 040/4113 - 32843petersen@newsaktuell.dehttp://twitter.com/jenspetersenOriginal-Content von: news aktuell GmbH, übermittelt durch news aktuell