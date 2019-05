PR-Golfcup 2019 von news aktuell: Abschlag auf preisgekröntem Meisterschaftsplatz in St. Leon-Rot (FOTO)

Hamburg (ots) -Zum sechsten Mal richtet news aktuell am 6. September denPR-Golfcup aus. Das Turnier hat sich bei den golfenden Kommunikatorenals fester Treffpunkt im Jahr etabliert - zum sportlichen Networkingim Grünen fernab des Tagesgeschäfts. Mit dem Golf Club St. Leon-Rotgelang es der dpa-Tochter dieses Jahr, einen international bekanntenund preisgekrönten Golfplatz als Ausrichtungsort für das Turnier zugewinnen. Neben Golf erfahrenen Kommunikationsprofis, können auchinteressierte Branchen-Kollegen beim "Schnupper-Kurs" erste Einblickein die beliebte Sportart erhalten. Partner des PR-Golfcup sind derDeutsche Golf Verband (DGV) und die Deutsche Medien Golf Gesellschaft(DMGG). Medienpartner ist das PR-Journal."Es ist toll zu sehen, dass unsere PR-Golfcup-Community von Jahrzu Jahr wächst. Das stärkt nicht nur die Vorfreude aller auf dasjährliche Ereignis, sondern bestätigt uns auch darin, dass Sport undNetworking einfach perfekt zusammenpassen. Wir haben einen festenBranchentreff für alle golfbegeisterten Kommunikationsprofisetabliert", freut sich news aktuell Geschäftsführer FrankStadthoewer, Ideengeber und Initiator des Events. "Dass wir diesesJahr in St. Leon-Rot spielen werden, freut mich persönlich ganzbesonders und wird für viele Teilnehmer ein Highlight in ihrerbisherigen Golfplatz-Historie werden."Nach Stationen auf Gut Kaden (Schleswig-Holstein), dem Golf- undLand-Club Kronberg (Taunus), dem Golf Club Gut Lärchenhof (Köln), demGolf- und Land-Club Berlin-Wannsee und zuletzt dem Golfclub MünchenEichenried richtet news aktuell in diesem Jahr den PR-Golfcup im GolfClub St. Leon-Rot aus. Die international bekannte Anlage zwischenHeidelberg und Karlsruhe war mehrmaliger Austragungsort desrenommierten Golfturniers Deutsche Bank/SAP Open. Außerdem befindetsich in St. Leon-Rot das Leistungszentrum des Deutschen Golfverbands.Das 18-Loch-Turnier ist vorgabenwirksam, so dass die Golfer ihrHandicap verbessern können. Golf-Neulinge haben die Möglichkeit, beieinem Schnupperkurs unter fachkundiger Anleitung den Sportauszuprobieren. Als Höhepunkt erwartet die Schnupper-Golfer eineigenes, kleines Golfturnier. Die Gewinner des Golfturniers (Brutto-und Nettowertung) sowie des Schnupper-Golf-Contests werden im Rahmeneiner Preisverleihung während des Abendessens bekannt gegeben.Am Abend lädt news aktuell zum gemeinsamen Dinner und zurSiegerehrung in das clubeigene Restaurant Ace of Clubs ein.Datum: Freitag, 6. September 2019Ort: Golf Club St. Leon-RotProgramm:10:00 Uhr: Empfang & Frühstück11:00 Uhr: Begrüßung der news aktuell Geschäftsführung12:00 Uhr: Kanonenstart für die Turnierspieler (vw)12:30 Uhr: Start des Schnupper-Kurses17:30 Uhr: "Coming-Home" / Get-together beim Aperitif18:30 Uhr: Abendveranstaltung im Restaurant mit Dinner undSiegerehrungTeilnahmegebühr:PR-Golfcup: 149,- Euro pro SpielerSchnupper-Golf: 79,- Euro pro SpielerDie Teilnahmegebühr beinhaltet bereits alle Zusatzkosten, wieGreenfee und Range-Gebühren sowie Frühstück, Rundenverpflegung undAbendessen inklusive aller Getränke.Alle Informationen zum Turnier und Anmeldung unterwww.pr-golfcup.deEvent-Hashtag: #prgc19Partner des PR-Golfcup:Deutscher Golf Verband e.V. (DGV): www.golf.deDeutsche Medien Golf Gesellschaft e.V. (DMGG):https://mediengolfer.deMedienpartner des PR-Golfcup: PR-Journal: https://pr-journal.de/Über news aktuell:Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuellUnternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien undVerbrauchern. Über die smarten Tools ots und zimpel gelangenPR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel,klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlichveröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden aufwww.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-PortaleDeutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatorenerreicht, von Redakteuren, über digitale Influencer bis hin zufachspezifischen Bloggern und interessierten Verbrauchern. newsaktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg.Weitere Standorte sind in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München.Pressekontakt:news aktuell GmbHJanina von JheringStellvertretende Leiterin KonzernkommunikationTelefon: +49 40/4113 - 32598vonjhering@newsaktuell.dehttps://twitter.com/JvJheringOriginal-Content von: news aktuell GmbH, übermittelt durch news aktuell