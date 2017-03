PR Club Hamburg startet mit neuem Vorstand / Birte Arnold und Tanja Kaiser verstärken das Team - Starke Resonanz bei Veranstaltungen im ersten Quartal 2017 (FOTO)

Hamburg (ots) -Aufgestockt: Der PR Club Hamburg hat seinen Vorstand neu gewähltund erweitert. Neue Vorstandsmitglieder sind Birte Arnold, Leiterindes Hamburger Büros von Landau Media und Tanja Kaiser, PR-Beraterin,Kaiser Kommunikation. Wiedergewählt und im Amt bestätigt wurdenTorsten Panzer, Kommunikationsberater und Dozent, Panzer Reputationals Vorstandsvorsitzender, Stefan Keuchel, LeiterUnternehmenskommunikation mytaxi als stellvertretender Vorsitzenderund Schatzmeister sowie Simone Hopf, kaufmännische Fachkraft DSVSegel-Service, Deutscher Segler-Verband als Vorstandsmitglied. KarinElfers, Leiterin Account Management Agenturen bei news aktuell,scheidet als Vorstand und Schriftführerin auf eigenen Wunsch nachzwei Jahren aus dem Vorstand aus."Wir danken Karin Elfers für die tatkräftige Vorstandsarbeit derletzten zwei Jahre", sagt Torsten Panzer, Vorstandsvorsitzender desPR Club Hamburg und ergänzt: "Gleichzeitig freuen wir uns, dass wirmit Birte Arnold und Tanja Kaiser zwei neue Vorstandsmitgliedergewinnen konnten, die ebenfalls seit vielen Jahren in der PR-Branchezuhause sind." Die Mitglieder des PR Club Hamburg hatten turnusmäßigam 8. November 2016 den neuen Vorstand gewählt.Das erste Quartal 2017 ist für den PR Club Hamburg rasantangelaufen. Die Veranstaltungen bei der Hirschen Group und Scholz &Friends Hamburg im Februar waren sehr gut besucht, ebenso wie derSocial Web-Coffee Club zum Thema Influencer Marketing. Schon am 6.April wird Tina Kulow, Head of Communications von Facebook den PRClub Hamburg-Mitgliedern Auskunft über die Kommunikationsaktivitätendes größten Sozialen Netzwerks der Welt geben. Die Marke im Blick hatPer Ledermann, CEO der edding AG, wenn er am 27. April über das Thema"Brand Strechting - Vom Permanentmarker zum Nagellack" berichtet.Beide Veranstaltungen sind bereits komplett ausgebucht.Der neue Vorstand arbeitet mit Hochdruck an den weiterenVeranstaltungen für das zweite und dritte Quartal 2017. Doch nichtnur die einmal im Monat stattfindenden Abendveranstaltungen stoßenauf großes Interesse. "Wir beobachten schon seit einiger Zeit, dassdie Social Web-Coffee Clubs am Vormittag extrem gut bei unserenMitgliedern ankommen. Nicht nur Mitglieder, auch immer mehr externeGäste sind dabei. Das ist für den PR Club Hamburg eine stimmigeErgänzung zu den großformatigen Abendveranstaltungen", so TorstenPanzer, der diese positive Entwicklung 2017gemeinsam mit seinemVorstandsteam ausbauen will.Über PR Club HamburgDer PR Club Hamburg e.V. ist das branchenübergreifendeKommunikationsforum für die PR und verwandte Professionen inNorddeutschland. Im April 2000 gegründet und heute von TorstenPanzergeleitet, bietet er in verschiedenen Veranstaltungsreihenpraxisnahe Fortbildung und Networking für PR-Profis, Unternehmer undalle Interessierten. Unter seinem Claim "Hamburg macht PR" setzt ersich außerdem für eine Stärkung des traditionsreichen PR-Standorts.Pressekontakt:Torsten PanzerPR Club Hamburg e.V.c/o BrawandRiekenWerbeagentur GmbHPoggenmühle 1, 20457 HamburgTelefon Nummer: 040 - 307070-499Email: tp@pr-club-hamburg.deFax Nummer: 040 - 307070-100Original-Content von: PR Club Hamburg e.V., übermittelt durch news aktuell