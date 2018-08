PR-Bild Award 2018: Startschuss für die Wahl der besten PR-Bilder des Jahres (FOTO)

--------------------------------------------------------------JETZT ABSTIMMENhttp://ots.de/Qgh7Zg--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) -Die diesjährige Shortlist für den PR-Bild Award steht. Ab jetztist es Aufgabe der Öffentlichkeit, die 60 Bilder aus sechsunterschiedlichen Kategorien zu bewerten und den Gewinner zu wählen.Insgesamt wurden rund 1.000 Bilder eingereicht, woraus eine Jury ausMedien- und PR-Experten eine Vorauswahl in Form der Shortlistgetroffen hat. In diesem Jahr wird der beliebte Branchenpreis inKooperation mit dem Magazin "pressesprecher" bereits zum 13. Malvergeben."Die Qualität der eingereichten Bilder wird mit jedem Jahr besser.Dieses Jahr waren viele sehr ausdrucksstarke Bilder mit absolutmitreißenden Messages dabei. Viele davon haben es nun in dieShortlist geschafft, was mich sehr freut", so Edith Stier-Thompson,Geschäftsführerin von news aktuell und zugleich Initiatorin desPR-Bild Awards. "Mit unserem Award möchten wir die Wichtigkeit vonPR-Bildern unterstreichen und die Leistung der Unternehmen undAgenturen besonders würdigen, die viel Herzblut und Arbeit in diePR-Fotografie stecken. Das Augenmerk liegt dabei nicht nur auf denMotiven, sondern auch auf den Stories dahinter. Ich bin gespannt,welche Motive dieses Jahr das Rennen machen."Die diesjährige Jury des PR-Bild Award setzt sich aus bekanntenExperten der PR-, Kommunikations- und Medienwelt zusammen. Mit dabeisind unter anderem Boris Entrup (Deutschlands bekanntester Make-upArtist), Jürgen Harrer (Fraport), Jens Hungermann (Magazinpressesprecher), Gudrun Kreutner (Wort & Bild Verlag), MonikaSchaller (Deutsche Bank), Sebastian Vesper (Oberauer) und MatthiasWesselmann (fischerAppelt).Wie jedes Jahr vergibt news aktuell den PR-Bild Award zusammen mitnews aktuell Schweiz und APA-OTS aus Österreich. Medienpartner sinddas Magazin "pressesprecher", der Branchendienst "Horizont" und dasSchweizer Wirtschaftsmagazin der Kommunikation "persönlich".Abgestimmt werden kann bis zum 12. Oktober unterwww.pr-bild-award.de. Am 8. November dieses Jahres werden dieGewinner im Rahmen einer Preisverleihung in Hamburg bekannt gegeben.Die Bilder der Shortlist 2018 können Sie sich unter demnachfolgenden Link herunterladen. Diese 60 Bilder dürfenausschließlich in einem redaktionellen Umfeld eingesetzt werden,immer in Bezug auf den PR-Bild Award 2018: http://na.cc/hruAzbDie Shortlist 2018:Lifestyle:Art project Design-, Entwicklungs - und Handelsgesellschaft mbH / DGrächen und St. Niklaus Tourismus und Gewerbe / CHWeingut Danner / DUbimax GmbH / DSuperpedestrian Inc. / DMagnosphere GmbH / DMarcell von Berlin GmbH / DFalke KGaA / DFalke Ergonomic Sport Sytem / DRosenthal GmbH / DNGO-Foto:Mini Molars Cambodia e.V. / DDeutscher Kinderverein e.V. / DCARE Deutschland-Luxemburg e.V. / D (zwei Bilder)Müllstadtkinder Kairo e.V. / D (zwei Bilder)Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. / DCap Anamur/Deutsche Not-Ärzte e.V. / DKindernothilfe e.V. / DDeutscher Caritasverband e.V. / DPorträt:Müllstadtkinder Kairo e.V. / D (zwei Bilder)Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft mbH / DPlan International Deutschland e.V. / DCalida AG / CHDepartment of Tourism Philippines / DBP Europa SE / DHamburg Tourismus GmbH/ DPerlensalon by Célia von Barchewitz / DCap Anamur/Deutsche Not-Ärzte e.V. / DReisen:Department of Tourism Philippines / DSchweiz Tourismus / CH (zwei Bilder)cybertours-x Verlag / DG Adventures c/o Kocherscheidt Kommunikation / DJaguar Land Rover Deutschland GmbH / DKPRN network GmbH / DSeyVillas GmbH / DKPRN network GmbH/ Namibia Tourism Board / Dpiroth.kommunikation GmbH / DSocial-Media-Foto:Vetmeduni Vienna / ATUniversität St. Gallen (HSG) / CH (zwei Bilder)Volkswagen Zubehör GmbH / DTourismusverband Gesäuse / ATFlughafen Hamburg GmbH / DHamburg Marketing GmbH / DBayrische Zugspitzbahn Bergbahn AG / DVisitSweden GmbH / DARAG SE / DStories & Kampagnen:Brenner Basistunnel SE - Galleria di base del Brennero / ATHerz - und Diabeteszentrum NRW / DDeutscher Kinderverein e.V. / DHHLA Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft / DSven Müller PR & Live Kommunikation / DWertgarantie AG / DWaterkant Touren GmbH & Co. KG / DHamburg Marketing GmbH / DDAK-Gesundheit / DFlughafen Nürnberg GmbH / DJury 2018:- Matthias Ackeret, Chefredakteur "persönlich"- Frank Behrendt, Senior Advisor Serviceplan Public Relations- Ralph Caba, Direktor Öffentlichkeitsarbeit Ford-Werke GmbH- Boris Entrup, Make-up Artist von Maybelline New York- Marie-Theres Fischer, Stellvertretende RessortleiterinBildredaktion APA- Natanja Marija Grün, Talent der #30u30-Crew 2017 & Social MediaSpecialist bei IKEA Deutschland- Jürgen Harrer, Leiter Unternehmenskommunikation Fraport- Jens Hungermann, Chefredakteur des Magazins Pressesprecher- Hans-Peter Junker, Chefredakteur VIEW- Tobias Körner, Talent der #30u30-Crew 2017 & Senior AccountExecutive bei Red Lorry Yellow Lorry- Gudrun Kreutner, Mitglied der Geschäftsleitung und LeiterinUnternehmenskommunikation Wort & Bild Verlag- Monika Schaller, Stellvertretende Leiterin Kommunikation undLeiterin der externen Kommunikation weltweit, Deutsche Bank AG- Sebastian Schneider, Geschäftsführer bei PPR Media Relations undFotograf- Frank Stadthoewer, Geschäftsführer news aktuell GmbH- Sebastian Vesper, Jury-Vorsitzender, Medienfachverlag Oberauer,Leiter Büro Berlin- Matthias Wesselmann, Vorstand fischerAppeltKategorien: www.pr-bild-award.de/bildkategorienWahlverfahren: www.pr-bild-award.de/wahlverfahrenTeilnahmebedingungen: www.pr-bild-award.de/teilnahmebedingungenSieger 2017: www.pr-bild-award.de/sieger2017Partner:Österreich: APA-OTS Originaltext-Service GmbH, www.ots.atSchweiz: news aktuell (Schweiz) AG, www.newsaktuell.chMedienpartner:Deutschland: pressesprecher - Magazin für Kommunikation,www.pressesprecher.comÖsterreich: Horizont AT, www.horizont.atSchweiz: persönlich Verlags AG, www.persoenlich.comÜber news aktuell:Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuellUnternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien undVerbrauchern. Über die smarten Tools ots und zimpel gelangenPR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel,klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlichveröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden aufwww.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-PortaleDeutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatorenerreicht, von Redakteuren, über digitale Influencer bis hin zufachspezifischen Bloggern und interessierten Verbrauchern. newsaktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg.Weitere Standorte sind in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München.Pressekontakt:news aktuell GmbHJanina von JheringStellvertretende Leiterin KonzernkommunikationTelefon: +49 40/4113 - 32598vonjhering@newsaktuell.dehttps://twitter.com/JvJheringOriginal-Content von: news aktuell GmbH, übermittelt durch news aktuell