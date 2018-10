PR-Bild Award 2018: Preisverleihung am 8. November in Hamburg (FOTO)

Hamburg (ots) -Am 8. November verleiht news aktuell in Hamburg den PR-Bild Award2018. Schon zum 13. Mal kürt die dpa-Tochter die besten PR-Bilder desJahres. Rund 1.000 Fotos haben Unternehmen und Organisationen ausDeutschland, Österreich und der Schweiz eingereicht. 60 Motiveschafften es auf die Shortlist. Video-Journalist David Rohdemoderiert im Hamburger Grünspan die Verleihung des begehrtenBranchenpreises."Täglich sind wir umgeben von einer Riesencloud aus Bildern.Nahezu jeder ist Fotograf und Fotos müssen heute noch mehr als früherGeschichten erzählen", sagt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerinvon news aktuell und Initiatorin des PR-Bild Awards. Der Mensch seinun mal ein Augentier und erst das Zusammenspiel von Text und starkenBildern gebe dem Storytelling Kraft, ergänzt Stier-Thompson. "Eingutes PR-Bild zeichnet sich darin aus, dass der Betrachter daranhängen bleibt."Rund 1.000 Fotos hat die Jury aus Medien- und PR-Expertengesichtet. Aus den besten 60 Einreichungen wurde eine Shortlisterstellt, über die Kommunikationsfachleute und Journalistenabgestimmt haben. Die Stimmen von Jury und Öffentlichkeit entscheidengemeinsam über die Sieger, die am 8. November bekannt gegeben werden."Mit dem PR-Bild Award möchten wir die Wichtigkeit von PR-Bildernunterstreichen und die Leistung der Unternehmen und Agenturenbesonders würdigen, die viel Herzblut und Arbeit in die PR-Fotografiestecken", kommentiert Stier-Thompson. Das Augenmerk liege dabei nichtnur auf den Motiven, sondern auch auf den Stories dahinter.Überreicht werden die Preise an die Kommunikationschefs vonUnternehmen oder die Kampagnen-Verantwortlichen von PR-Agenturen.Zur Verleihung des Awards erwartet news aktuell rund 250 geladeneGäste aus der Medien- und PR-Branche. Video-Journalist David Rohdeund Janina von Jhering, Stellvertretende LeiterinKonzernkommunikation dpa Deutsche Presse-Agentur / news aktuell,führen gemeinsam durch den Abend. Einen Gastaufritt hat die deutscheSängerin und Songwriterin ALINA, die 2017 mit ihrem Debütalbum "DieEinzige" auf Anhieb die Top 100 der deutschen Charts erreichte.Folgende Kategorien werden am 8. November ausgezeichnet:- Hauptpreis: PR-Bild des Jahres jeweils für Deutschland, Österreichund die Schweiz- Porträt- NGO-Foto- Social-Media-Foto- Stories & Kampagnen- Lifestyle- ReisenDie Bilder der Shortlist 2018 können unter dem nachfolgenden Linkheruntergeladen werden. Diese 60 Bilder dürfen ausschließlich ineinem redaktionellen Umfeld eingesetzt werden, immer in Bezug auf denPR-Bild Award 2018: http://na.cc/hruAzbVeranstaltungs-Termin & -Ort:8. November 2018 (Teilnahme nur für geladene Gäste)Grünspan, HamburgBisher veröffentlichte Pressemitteilungen zum PR-Bild Award 2018:PR-Bild Award 2018: Jetzt bewerben für die Hall of Fame derPR-Fotografie! (16. April 2018):https://www.presseportal.de/pm/6344/3917093Endspurt: Bewerbungen für den PR-Bild Award nur noch bis zum 15. Juni(11. Juni 2018): https://www.presseportal.de/pm/6344/3966901PR-Bild Award 2018: Startschuss für die Wahl der besten PR-Bilder desJahres (13. August 2018): https://www.presseportal.de/pm/6344/4032758Countdown für den PR-Bild Award 2018: Noch bis zum 12. Oktoberabstimmen (08. Oktober 2018):https://www.presseportal.de/pm/6344/4081414Jury 2018:- Matthias Ackeret, Chefredakteur "persönlich"- Frank Behrendt, Senior Advisor Serviceplan Public Relations- Ralph Caba, Direktor Öffentlichkeitsarbeit Ford-Werke GmbH- Boris Entrup, Make-up Artist von Maybelline New York- Marie-Theres Fischer, Stellvertretende RessortleiterinBildredaktion APA- Natanja Marija Grün, Talent der #30u30-Crew 2017 & Social MediaSpecialist bei IKEA Deutschland- Jürgen Harrer, Leiter Unternehmenskommunikation Fraport- Jens Hungermann, Chefredakteur des Magazins Pressesprecher- Hans-Peter Junker, Chefredakteur VIEW- Tobias Körner, Talent der #30u30-Crew 2017 & Senior AccountExecutive bei Red Lorry Yellow Lorry- Gudrun Kreutner, Mitglied der Geschäftsleitung und LeiterinUnternehmenskommunikation Wort & Bild Verlag- Monika Schaller, Stellvertretende Leiterin Kommunikation undLeiterin der externen Kommunikation weltweit, Deutsche Bank AG- Sebastian Schneider, Geschäftsführer bei PPR Media Relations undFotograf- Frank Stadthoewer, Geschäftsführer news aktuell GmbH- Sebastian Vesper, Jury-Vorsitzender, Medienfachverlag Oberauer,Leiter Büro Berlin- Matthias Wesselmann, Vorstand fischerAppeltKategorien: www.pr-bild-award.de/bildkategorienWahlverfahren: www.pr-bild-award.de/wahlverfahrenTeilnahmebedingungen: www.pr-bild-award.de/teilnahmebedingungenSieger 2017: www.pr-bild-award.de/sieger2017Partner:Österreich: APA-OTS Originaltext-Service GmbH, www.ots.atSchweiz: news aktuell (Schweiz) AG, www.newsaktuell.chMedienpartner:Deutschland: pressesprecher - Magazin für Kommunikation,www.pressesprecher.comÖsterreich: Horizont AT, www.horizont.atSchweiz: persönlich Verlags AG, persoenlich.comSponsor:CATWALK: http://www.catwalk-frankfurt.tv/Musikact:ALINA: http://www.alinamusik.de/Über news aktuell:Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuellUnternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien undVerbrauchern. 