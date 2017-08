PR-Bild Award 2017: Jetzt für die besten PR-Bilder des Jahres abstimmen (FOTO)

--------------------------------------------------------------JETZT ABSTIMMENhttp://ots.de/5zQmN--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) -Die Shortlist für den PR-Bild Award 2017 steht fest. Ab sofortkann die Öffentlichkeit über die besten PR-Bilder des Jahresabstimmen. Eine Jury aus Medien- und PR-Experten nominierte 60 Motivefür die Shortlist. Insgesamt wurden rund 1.000 Bilder in sechsKategorien eingereicht. In diesem Jahr vergibt die dpa-Tochter newsaktuell gemeinsam mit dem Magazin "pressesprecher" den bekanntenBranchenpreis bereits zum zwölften Mal."Visuelles Storytelling wird immer professioneller. Davon konntesich die Jury in diesem Jahr überzeugen. Mal faszinieren dieeingereichten Bilder durch ihre handwerkliche Qualität, mal bestichtdie Geschichte, die sie erzählen", sagt Edith Stier-Thompson,Geschäftsführerin von news aktuell und Initiatorin des PR-Bild Award."Mit unserem Preis wollen wir den Stellenwert der PR-Fotografieweiter stärken. Denn visuelle Kommunikation ist heute facettenreicherdenn je. Und auch mit wenig Budget entstehen manchmal die bestenPR-Bilder."Die Jury des PR-Bild Award setzt sich aus hochkarätigenMitgliedern zusammen. In diesem Jahr zählen unter anderem SebastianVesper (Oberauer), Hans-Peter Junker (VIEW), Frank Behrendt(Serviceplan), Deutschlands bekanntester Make-up Artist Boris Entrup(Maybelline New York) sowie Matthias Wesselmann (fischerAppelt) zurBesetzung.Der PR-Bild Award wird in Zusammenarbeit mit news aktuell Schweizund APA-OTS aus Österreich verliehen. Medienpartner sind das Magazin"pressesprecher", der Branchendienst "Horizont" und das SchweizerWirtschaftsmagazin der Kommunikation "persönlich". Bis zum 13.Oktober läuft die öffentliche Abstimmung auf www.pr-bild-award.de.Die Gewinner werden im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung am23. November in Hamburg bekannt gegeben.Die Shortlist 2017:Porträt:humedica e. V. / DFriedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft mbH / Dabstract I-Motion GmbH / DCap Anamur / Deutsche Not-Ärzte e.V. / DPixolli Studios / Dupart Werbung & Kommunikation / ASchnyder Werbung AG / CHMédecins Sans Frontières / Ärzte ohne Grenzen (MSF) / CHNGO-Foto:Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. / DArmut und Gesundheit in Deutschland e.V. / DJohanniter-Auslandshilfe der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. / DStiftunglife / DAktion Deutschland Hilft / DCaritas international / DSave the Children / CHCap Anamur / Deutsche Not-Ärzte e.V. / DSocial-Media-Foto:Klinikum Dortmund / DSchnyder Werbung AG / CHHEIMAT, Berlin / DFlughafen Hamburg GmbH / DPolizei Mainz, Land Rheinland-Pfalz / DSpreadvertise GbR / DRedaktion der Bundeswehr / DKARKALIS COMMUNICATIONS GMBH / Debm-papst / DStories & Kampagnen:Flughafen Hamburg GmbH / DDAK-Gesundheit / DVictorinox AG / CHGenossenschaft Migros Zürich / CHFriedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft mbH / DUmicore AG & Co. KG / DSchweiz Tourismus / CHLufthansa / DAlfred Kärcher GmbH & Co. KG / DLifestyle:Burlington / Ddenkwerk GmbH / DSchweiz Tourismus / CHRosenthal GmbH / DSchnyder Werbung AG / CHKARE Design GmbH / DStiftung Museum Kunstpalast / DTexas Tourism c/o Lieb Management & Beteiligungs GmbH / DAdam Opel GmbH / DReisen:Team Code Zero Public Relations / DSchnyder Werbung AG / CH Beach / Dcybertours-x Verlag / DPorsche Consulting GmbH / DCOMEO Dialog Werbung PR / DTourismusverband Waldheimat-Steirischer Semmering / Aachtung! / DSehnsucht-Berlin / Sebastian Burgold / DJury des PR-Bild Award:Matthias Ackeret, Chefredakteur "persönlich"Frank Behrendt, Co-Geschäftsführer Serviceplan Public RelationsSusanne Dopp, Account Manager bei KPRN networkBoris Entrup, Make-up Artist von Maybelline New YorkLars Haider, Chefredakteur Hamburger AbendblattGabriele Hässig, Geschäftsführerin Kommunikation und Nachhaltigkeit,Procter & Gamble Gruppe DACHJens Hungermann, Leitender Redakteur pressesprecherKatrin Jahns, Head of Press & Blogger Relations bei MakeristHans-Peter Junker, Chefredakteur VIEWHarald Schneider, Leiter Bildredaktion APASebastian Schneider, Fotograf und Head of visual PR & Sales der PPRMedia RelationsFrank Stadthoewer, Geschäftsführer news aktuellSebastian Vesper, Jury-Vorsitzender, Medienfachverlag Oberauer,Leiter Büro BerlinFerdinand von Reinhardstoettner, Social Media Officer, TelefónicaMatthias Wesselmann, Vorstand fischerAppeltPressekontakt:news aktuell GmbHJens PetersenLeiter KonzernkommunikationTelefon: 040/4113 - 32843petersen@newsaktuell.dehttp://twitter.com/jenspetersenOriginal-Content von: news aktuell GmbH, übermittelt durch news aktuell