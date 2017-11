Hamburg (ots) -Falke gewinnt den PR-Bild Award 2017 mit dem Foto "BurlingtonNewcastle". Der Textilhersteller inszenierte die aktuelleStrumpfkollektion der Traditionsmarke Burlington mit ausgefallenenMensch-Hund-Motiven und setzte sich damit gegen rund 1.000Bewerbungen durch. Der PR-Bild Award wird jedes Jahr von derdpa-Tochter news aktuell für herausragende Fotografie von Unternehmenund PR-Agenturen vergeben."Jede Unternehmensstory braucht dramaturgisch überzeugende Bilder,um in den täglichen Infofluten wahrgenommen zu werden. Egal obProduktpräsentation, Eventdokumentation, Pressekonferenz oderUnternehmenskampagnen - die Qualität der Bilder macht einen großenAnteil am Erfolg der Story aus", so Edith Stier-Thompson,Geschäftsführerin von news aktuell und Initiatorin des PR-Bild Award."Die besten PR-Bilder des Jahres 2017 inspirieren, irritieren,provozieren und erweitern unseren Blick auf die Markenwelten. Es gehtdarum, die Markenbedeutungen mit eindringlichen Motiven strategischzu fördern. Und das ist den Siegern des PR-Bild Award in diesem Jahreindrucksvoll gelungen."Carina Himmelrath, PR Manager bei der Falke Gruppe: "Ich freuemich sehr, dass wir gewonnen haben! Das Bild ist Teil des BurlingtonKonzepts 'IT'S A DOG'S LIFE. Es ist inspiriert von expressivenIndividualisten, die ihr Leben genießen - gemeinsam mit dem bestenFreund des Menschen, dem Hund. Es ist eine moderne Lebensgeschichte,die zeigt, dass Hunde oft das Innere ihres Herrchens oder Frauchensnach außen kehren und dessen Persönlichkeit spiegeln."news aktuell Geschäftsführerin Edith Stier-Thompson zumSiegerfoto: "Wer Burlington hört, denkt als erstes an den Strumpf mitder Raute. Dass es die Traditionsmarke in die Moderne geschafft hat,ist auch ein Verdienst der Bild-PR von Falke. Mit ihrenüberraschenden, teils avantgardistischen Kampagnen gelingt es demUnternehmen, aus der Socke ein Lifestyle-Produkt zu machen: witzig,sympathisch, auffallend und rührend. Das ist preiswürdig!"Überreicht wurde die Trophäe von Peter Kropsch, Geschäftsführerder Deutschen Presse-Agentur (dpa). Das Foto mit dem Titel"Burlington Newcastle" überzeugte Jury und Öffentlichkeitgleichermaßen und erreichte das beste Gesamturteil. Fotografiert hates Esther Haase.Durch die diesjährige Feier mit rund 250 Gästen aus der Medien-und PR-Branche führten die TV-Moderatorin Jule Julia Gölsdorf (NDR,n-tv) und Jens Petersen, Leiter Konzernkommunikation dpa DeutschePresse-Agentur / news aktuell. Außerdem wurden auf dem roten Teppichzahlreiche VIP's aus der Medien-und Showbiz-Branche gesichtet, unteranderem Sportmoderator Gerhard Delling, Model Svenja Holtmann,TV-Moderatorin Susanne Daubner, Beauty-Experte Boris Entrup,TV-Moderator Dennis Willms sowie Boxweltmeisterin Susianna Kentikian.Für die Schweiz gewann in diesem Jahr das Bild "Berta, dasSchwarznasenschaf", eingereicht von der Schweizer Agentur SchnyderWerbung. Das beste PR-Bild des Jahres 2017 aus Österreich ist dasFoto "Gegen Barrieren in Kopf und Alltag" von upart Werbung &Kommunikation.Die Gewinner 2017 im Detail:DAS PR-BILD DES JAHRES 2017 DEUTSCHLANDBurlington NewcastleFalke/Burlington / DFoto: Esther HaaseKATEGORIE PORTRAITPlatz 1Das Leben ist schön!/Flüchtlingshilfe Libanonhumedica e.V. / DFoto: Christoph JordaPlatz 2DJ Sven Wittekindabstract I-Motion GmbH / DFoto: Thommy MardoPlatz 3Gegen Barrieren in Kopf und Alltagupart Werbung & Kommunikation GmbH / AFoto: Helge KirchbergerKATEGORIE NGOPlatz 1Musik muss man nicht sehenChristoffel-Blindenmission Deutschland e.V. / DFoto: Tobias PflanzPlatz 2Arzt der ArmenArmut und Gesundheit in Deutschland e.V. / DFoto: Andreas ReegPlatz 3In der MitteAktion Deutschland Hilft / DFoto: Max KupferKATEGORIE SOCIAL MEDIA-FOTOPlatz 1Berta, das SchwarznasenschafSchnyder Werbung AG / CHFoto: Marco SchnyderPlatz 2Ein Schockbild geht um die Welt: International Aufsehen erregendeWarnung aus der Unfallklinik Dortmund vor illegalen Böllern anSilvesterKlinikum Dortmund / DFoto: Marc RaschkePlatz 3Neustadtrevier Mainz zieht "Waisenkind" großPolizei Mainz, Land Rheinland-Pfalz / DFoto: Fabian SkärKATEGORIE STORIES UND KAMPAGNENPlatz 1Kampagne: Aktion schwere(s)los / Bildtitel: Frei fühlenDAK-Gesundheit / DFoto: Melina HiplerPlatz 2Helmut Schmidt bekommt AirportFlughafen Hamburg GmbH / DFoto: Michael PennerPlatz 3EvolutionVictorinox AG / CHFoto: VictorinoxKATEGORIE LIFESTYLEPlatz 1Burlington NewcastleFalke/Burlington / DFoto: Esther HaasePlatz 2Dreaming of youSchweiz Tourismus / CHFoto: Per KaschPlatz 3Zeichen der ZeitSchnyder Werbung AG / CHFoto: Marco SchnyderKATEGORIE REISENPlatz 1TimelessSchnyder Werbung AG / CHFoto: Marco SchnyderPlatz 2Artificial snow / Travel BlogTeam Code Zero Public Relations / DFoto: Michael AnlaufPlatz 3Viele Menschen können nicht schwimmenBeach-Inspector GmbH / DFoto: Nancy RomeyPR-BILD DES JAHRES 2017 SCHWEIZBerta, das SchwarznasenschafSchnyder Werbung AG / CHFoto: Marco SchnyderPR-BILD DES JAHRES 2017 ÖSTERREICHGegen Barrieren in Kopf und Alltagupart Werbung & Kommunikation GmbH / AFoto: Helge KirchbergerAWARD-JURY- Matthias Ackeret, Chefredakteur "persönlich"- Frank Behrendt, Co-Geschäftsführer Serviceplan Public Relations- Susanne Dopp, Account Manager bei KPRN network- Boris Entrup, Make-up Artist von Maybelline New York- Lars Haider, Chefredakteur Hamburger Abendblatt- Gabriele Hässig, Geschäftsführerin Kommunikation undNachhaltigkeit, Procter & Gamble Gruppe DACH- Jens Hungermann, Leitender Redakteur pressesprecher- Katrin Jahns, Head of Press & Blogger Relations bei Makerist- Hans-Peter Junker, Chefredakteur VIEW- Harald Schneider, Leiter Bildredaktion APA- Sebastian Schneider, Fotograf und Head of visual PR & Sales der PPRMedia Relations- Frank Stadthoewer, Geschäftsführer news aktuell- Sebastian Vesper, Jury-Vorsitzender, Medienfachverlag Oberauer,Leiter Büro Berlin- Ferdinand von Reinhardstoettner, Social Media Officer, Telefónica- Matthias Wesselmann, Vorstand fischerAppelt