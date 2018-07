PROVENTIA erhält für den NOxBUSTER® City eine Betriebserlaubnis vom Kraftfahrtbundesamt zur Nachrüstung von Stadtbussen

Neustadt/Wied (ots) - Die große und langjährige Expertise vonPROVENTIA in der Abgasnachbehandlung von Verbrennungsmotoren hat sicherneut bewiesen: Als eines der ersten Unternehmen in Deutschland hatdie finnische Firma am 29. Juni 2018 eine AllgemeineBetriebserlaubnis (ABE) für die Nachrüstung einesAbgasnachbehandlungssystems von Stadtbussen mit Dieselmotor erhalten.Die entsprechende Zertifizierung hat das Kraftfahrtbundesamt (KBA)erteilt. "Wir freuen uns sehr, zur Verbesserung der Luftqualität inDeutschland beitragen zu können", sagte PROVENTIA-Chef Jari Lotvonen.In der nächsten Zeit erwarten die Finnen noch zusätzliche ABEs fürihre Abgasnachbehandlungssysteme für weitere Busse der MarkenMercedes und MAN.Erst im März hatte die Bundesregierung eine weitere wichtigeMaßnahme für sauberere Luft in den Innenstädten getroffen: DasBundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur stellteinsgesamt 107 Millionen Euro bereit, um Dieselbusse im ÖffentlichenPersonennahverkehr mit Stickoxid- Minderungssystemen nachzurüsten undso die Belastung mit Stickoxid (NOx) in betroffenen Kommunen zusenken. Proventia hält für die Nachrüstung seine weltweit führendeTechnologie bereit, den NOxBUSTER® City. Mit diesem Nachrüstsystemkonnten bei Bussen unter realen Fahrbedingungen im Stadtverkehr dieStickoxid-Emissionen um mehr als 90 Prozent gesenkt werden. Mitte Maihatte die EU-Kommission angekündigt, Deutschland wegenNichteinhaltung der Luftverschmutzungsgrenze in zahlreichen Städtenvor dem Europäischen Gerichtshof zu verklagen. Deutschland hätte esversäumt, sich für die Einhaltung der Grenzwerte für Feinstaub oderStickoxide einzusetzen, so die Begründung der Kommission. In Hamburgtrat Anfang Juni das bundesweit erste Fahrverbot für Dieselfahrzeugein Kraft, in weiteren großen deutschen Städten ist ein Verbotgeplant. In Deutschland ist für den Vertrieb des NOxBUSTER® City vonPROVENTIA die Firma BLUEKAT Technologie GmbH in Neustadt/ Wiedzuständig. " BLUEKAT hat in Proventia einen äußerst kompetentenPartner für die nachhaltige Emissionsverbesserung in denhochbelasteten deutschen Innenstädten gefunden", sagt Dr. JoachimDiringer, technischer Geschäftsführer der BLUEKAT GmbH.Über PROVENTIA:PROVENTIA hat sich dem Schutz der Umwelt verschrieben, mit demSchwerpunkt Luftreinhaltung. Das finnische Unternehmen hilft Motoren-und Maschinenherstellern, die strengen Emissionsnormen zu erfüllen.Städten gelingt es dadurch, die Luftverschmutzung durch denFahrzeugverkehr zu reduzieren. PROVENTIA entwickelt, fertigt undliefert innovative Abgasnachbehandlungslösungen für Dieselmotoren beiErstausrüstungen und nachträglichem Einbau. Das finnische Unternehmenbietet auch einzigartige modulare Testlabors und -Zentren, in denenTests von Verbrennungsmotoren, Hybrid- und Elektroantrieben sowie vonelektrischen Komponenten und Batterien durchgeführt werden können.Pressekontakt:Weitere Informationen:Dr. Joachim Diringer, BLUEKAT GmbHT +49 2683 9669550E-Mail jdiringer@bluekat24.dewww.proventia.comwww.bluekat24.deOriginal-Content von: BLUEKAT Technologie GmbH, übermittelt durch news aktuell