DIE PROTOKOLLANTIN: Highend-Crime-Serie erobert internationalen TV-Markt (FOTO)

München (ots) -Die von der Moovie GmbH, einem Tochterunternehmen der ConstantinFilm AG, für das ZDF produzierte Crimeserie DIE PROTOKOLLANTIN istauch international gefragt: Bereits vor Ausstrahlung der Serie wurdediese vom Weltvertrieb Beta Film nach Frankreich, Australien und indie Niederlande verkauft. Verhandlungen mit weiteren Ländern laufenaktuell, unter anderem Spanien, Russland, Osteuropa undLateinamerika. Ein US-Remake ist bereits in Entwicklung gegangen.DIE PROTOKOLLANTIN ist mit Iris Berben, Moritz Bleibtreu und PeterKurth hochkarätig besetzt und begeisterte bereits beim 36. FilmfestMünchen und im Rahmen des renommierten CANNESERIES Festival - hierals einziger deutschsprachiger Beitrag - das Publikum. In weiterenRollen sind u.a. Misel Maticevic, Katharina Schlothauer, Laura deBoer, Johannes Krisch, Timur Isik, Tinka Fürst, Zoe Moore und JonasDassler zu sehen.Ab dem 20. Oktober werden die fünf Folgen jeweils Samstags ab21:45 Uhr im ZDF ausgestrahlt.Inhalt:Freya Becker (Iris Berben) ist Protokollantin in einemMorddezernat. Tag für Tag hört und schreibt sie die Vernehmungen zuVerbrechen nieder - sie kennt sie alle, die Lügner und Trickser, diearmseligen Selbstbetrüger und feigen Vertuscher. In Freyas Kopfhallen sie wider, die unzähligen Stimmen der Täter, ihreGeständnisse, die Berichte ihrer Taten. Sie lebt zurückgezogen undhat bis auf ihren Bruder Jo (Moritz Bleibtreu) kaum Kontakt zurAußenwelt, nachdem ihre Tochter vor elf Jahren verschwunden ist. Dochdann, an diesem einen Tag verändert sich Freya Becker. Etwas, dasschon lange in ihr schwelt, bricht aus ihr heraus. Ihr neuer Chef,Hauptkommissar Henry Silowski (Peter Kurth), tritt seinen Dienst an.Und all die Geschichten der Opfer und Täter beginnen, ihren Tribut zufordern.DIE PROTOKOLLANTIN ist eine Produktion der Moovie GmbH im Auftragdes ZDF. Produziert wird das Format von Oliver Berben und Jan Ehlert,die Redaktion beim ZDF haben Caroline von Senden und Alexandra Staib.Die Drehbücher für DIE PROTOKOLLANTIN stammen von Nina Grosse ("DasWochenende") nach einer Idee des Erfolgsautors Friedrich Ani ("Dernamenlose Tag"). Gemeinsam mit Samira Radsi ("Deutschland 83") führteGrosse auch Regie.Über Constantin TelevisionDie Constantin Television wurde 2006 als Konzerntochter derConstantin Film AG gegründet. Sie bündelt im Bereich TV,Entertainment und digitale Medien die Entwicklung und Herstellungaller nationalen und internationalen Produktionen derUnternehmensgruppe, für die keine Kinoauswertung vorgesehen ist.Zu den jüngsten Erfolgen zählen das vielfach ausgezeichneteTV-Event "Terror - Ihr Urteil" (2016) sowie die zweite Staffel"Schuld" nach Ferdinand von Schirach (2017). Aktuell werden unter demDach der Constantin Television unter anderem "Dahoam is Dahoam", "DieProtokollantin" und "Parfum" produziert. International erfolgreichist der Unternehmensbereich der Constantin Television auch mit derTV-Serie "Shadowhunters".