PROS wurde vom US-Analysten Paul Greenberg zum fünften Mal in Folge in seiner Watchlist ausgezeichnet / Als einer der wenigen Spezialanbieter im Bereich Smart Pricing wurde PROS hervorgehoben

Houston/München (ots) - PROS® (NYSE: PRO), ein Anbieter vonKI-basierten Lösungen zur Optimierung von B2B Vertriebs- undEinkaufsprozessen, wurde vom US-Analysten Paul Greenberg in seinerCRM Watchlist 2019 zum fünften Mal in Folge ausgezeichnet. Greenberg,der in seinem Blog "Social CRM" weit mehr diskutiert als lediglichCRM-Suiten, stellt seine Liste seit 2006 zum 13. Mal auf. Nacheingehender Analyse hebt Greenberg's Watchlist Unternehmen mit demgrößten Markteinfluss im Spektrum von CRM über CPQ(Configure-Price-Quote) bis zum gesamten Vertriebsprozess hervor.Damit beweist PROS einmal mehr seine Anerkennung im Markt derKI-gesteuerten Pricing-Lösungen, nach dem das Unternehmen zuvor schonim IDC MarketScape als weltweit führend bei denPreis-Optimierungs-Lösungen im Bereich B2B benannt wurde sowie vonGartner in seinem aktuellen Magic Quadranten zu Configure-Price-Quote(CPQ) Anwendungssuiten als "Visionär" bezeichnet wurde.Die Gewinner hat Greenberg aus 73 teilnehmendenTechnologieanbietern ausgewählt. Bei der Bewertung der Lösungenbeobachtete Greenberg jedes Unternehmen über einen Zeitraum von einemJahr, um die Auswirkungen auf die Branche und die Kunden zu messen.Die Gewinner des CRM Watchlist Awards wurden ausgezeichnet, weil sie"einen starken Markteinfluss im globalen oder lokalen Umfeld, miteiner globalen Auswirkung," aufweisen.HintergrundDie Umstellung der Käufer auf digitale Vertriebskanäle hat dazugeführt, dass B2B-Anbieter kontinuierlich wettbewerbsfähige Preiseanbieten müssen, um Marktanteile und Rentabilität zu erhöhen. DieLösungen von PROS identifizieren Preismöglichkeiten, unterstützenKundenverhandlungen und ermöglichen Echtzeit-Preiskalkulationen imE-Commerce Geschäft, die an die aktuellen Marktbedingungen angepasstsind. Die spezielle PROS Technologie setzt nicht nur auf eineVielzahl von Datenquellen, sondern ergänzt diese um eineKI-Komponente, welche umsetzbare Ergebnisse generiert.Mehr zu PROS auf https://pros.com/de/Pressekontakt:karl.mayer@essentialmedia.deTel. 089-747262-12Original-Content von: PROS, übermittelt durch news aktuell