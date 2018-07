PROMPERU: Die Casa Peru, die während der Gruppenphase der FIFA

Moscow (ots/PRNewswire) -Fußball-Weltmeisterschaft in Moskau touristische, kulturelle undkulinarische Highlights des Andenlandes einem internationalenPublikum präsentierte, schloss gestern Abend nach erfolgreichen elfTagen seine Pforten. Die innovative Pop-Up-Installation desperuanischen Fremdenverkehrsamts zog Tausende von Besuchern aus allenTeilen der Welt an.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/713720/PROMPERU_Peru.jpgIm kulturellen Ausstellungskomplex Manege in Moskau, in Laufweitedes berühmten Roten Platzes, wurden täglich mehr als 6.000Verkostungen verschiedener peruanischer Gerichte wie Ceviche, Causa,Tabulé und Quinoa angeboten. Zudem wurden täglich 2.000 TassenKaffee, 1.500 Fruchtsmoothies und 50 Liter Emoliente, einerfrischender, typisch peruanischer Kräuterdrink, serviert.Zusätzlich wurden 10.000 Beutel mit salzigen Snacks wie Quinoa,Pommes frites und Chifles angeboten. Als süße Snacks gab es Kakaonibsund traditionelles Gebäck.Das peruanische Nationalgetränk Pisco durfte selbstverständlichauch nicht fehlen. Omar Kuan, bekannter Barkeeper aus Peru,überraschte die Gäste mit immer neuen Kreationen rund um dasTraubendestillat. Peruanische Lebensfreude verbreiteten dieFolklore-Gruppe La Patronal und DJ Shuhupe aus Lima, diefolkloristische Musikelemente mit elektronischen Beats mischt.Gemeinsam waren sie über 130 Stunden lang auf der Bühne der Casa Peruzu sehen.Natürlich durfte der Fußball nicht fehlen: Die Casa Peru wurdeschnell zu einer Drehscheibe für Fußballfans aus allen Teilen derWelt. Jedes Spiel wurde live auf einer riesigen Leinwand übertragen,während verschiedene peruanische Produkte der Öffentlichkeitangeboten wurden.Ex-Liverpool-Star und Fußball-Experte Stan Collymore, filmte inder Casa Peru für seine Show auf Russia Today. Dabei erlebte er nichtnur ein Schamanenritual zur Heilung seiner Sehne, sondern auch einepersönliche Ceviche Meisterklasse der renommierten peruanischenKöchin Monica Kisic sowie einen traditionellen Tanz mit dem NationalFolklore Ensemble of Peru.Casa Peru wurde vom peruanischen Ministerium für Außenhandel undTourismus über PROMPERÚ geleitet und vom Außenministerium, demKulturministerium, dem peruanischen Verband der Exporteure (ADEX) undden Regionalregierungen von Tacna, Ica, Piura, Lima, Junín, Arequipaund Cusco unterstützt, aus denen viele der vorgestellten Produktestammen.Pressekontakt:Claudia Morales, claudia@brandinglatinamerica.com , tel +5491124868000Original-Content von: Promperu, übermittelt durch news aktuell