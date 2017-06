PROJECT Immobilien startet Vermietung für Büroneubau Einstein22 im Europarc Dreilinden in Kleinmachnow

Kleinmachnow (ots) - Im Europarc Dreilinden, dem internationalenE-Commerce-Standort in Kleinmachnow zwischen Berlin und Potsdam,errichtet die PROJECT Immobilien Gewerbe AG in Nachbarschaft zur eBayDeutschland-Zentrale mit "Einstein22" einen flächeneffizientgestalteten Büroneubau mit einer Gesamtmietfläche von rund 4.800 m².Nach erfolgtem Baubeginn im Mai startet nun die Vermietung der modernausgestatteten Büroflächen. Der Erstbezug ist für das vierte Quartal2018 vorgesehen.Das sechsgeschossige Gebäude mit 67 Tiefgaragen- undAußenstellplätzen entsteht auf einem 1.765 m² großen Grundstück amAlbert-Einstein-Ring 22 in Kleinmachnow. Auf jeder Etage realisiertPROJECT Immobilien bis zu 890 m² Bürofläche mit modernerInnenausstattung, teilbar ab 220 m². Entsprechend der Mieterwünscheist so eine individuelle Raumaufteilung z. B. als Einzel-, Gruppen-oder Großraumbüro möglich.Qualitätssiegel "Trusted Real Estate" bestätigt sehr guteFlächeneffizienzDie Besonderheit der von PROJECT Immobilien entwickeltenBürogebäude ist die flächeneffiziente Planung und Gestaltung derMietflächen. Um die Mietkosten auf dem angespannten Büromarkt in derBerliner Metropolregion so gering wie möglich zu halten ohne dieArbeitsplatzqualität zu beeinträchtigen, hat der Projektentwicklerund Bauträger ein effizientes Flächenkonzept geschaffen, das esermöglicht, auf der gleichen Fläche bis zu 30 Prozent Kosten zusparen oder bis zu 30 Prozent mehr Arbeitsplätze zu schaffen. DieFlächeneffizienz im Neubau "Einstein22" wurde durch das "Trusted RealEstate"-Qualitätssiegel des Sachverständigenbüros epk media inZusammenarbeit mit der Stiftung Finanzbildung mit der Bestnote AA+ausgezeichnet.Repräsentativer Standort mit vielen VorzügenDas Grundstück von "Einstein22" befindet sich in repräsentativerLage im Europarc Dreilinden, an dem unter anderem auch dieDeutschland-Zentralen der Unternehmen eBay und PayPal angesiedeltsind. Direkt angrenzend an das Grundstück liegt ein Biotop, das denzukünftigen Mietern ebenso wie die umliegenden Grünflächen alsNaherholungsmöglichkeit dient. Neben fußläufig erreichbarenGastronomieangeboten und Hotels ist auch die Verkehrsanbindung desGewerbeparks über die A115 nach Berlin und Potsdam hervorragend. Einbesonderer Anreiz, sich im Europarc Dreilinden anzusiedeln, ist zudemder dort gültige Gewerbesteuerhebesatz Kleinmachnows, der mit 320Prozent deutlich unter dem Berlins (410 Prozent) und Potsdams (450Prozent) liegt.Weitere Informationen zu dieser Immobilie finden Sie unterwww.einstein-22.dePresseanfragen an:Ines KilgensteinPROJECT Immobilien Gewerbe AGKürschnershof 290403 NürnbergE-Mail: presse@project-immobilien.comTel.: 0911.51 971 20Fax: 0911.51 971 29Original-Content von: PROJECT Immobilien, übermittelt durch news aktuell