PROGAS verlängert Werbepartnerschaft mit Handball-Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen

Hamm/Dortmund (ots) - PROGAS, einer der führendenFlüssiggasversorger in Deutschland, bleibt für ein weiteres JahrWerbepartner des ASV Hamm-Westfalen. Der Handball-Zweitligist startetan diesem Freitag mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger TVGroßwallstadt in die neue Saison."Wir freuen uns, den ASV Hamm-Westfalen weiterhin alsüberregionaler Werbepartner zu begleiten und wünschen der Mannschaftviel Glück und Erfolg für die neue Saison", sagtPROGAS-Marketingmanager Dieter Koert. Wie in der vergangenen Saison,die der Zweitligist auf Platz sechs beendete, bleibt den Zuschauernin der WESTPRESS arena die rund drei Meter hohe, rote PROGAS-Flascheam Spielfeldrand erhalten. Diese symbolisiert das umfangreicheFlaschengas-Angebot von PROGAS. Zudem können sich die Handball-Fansim Foyer über die Vorteile von Flüssiggas und den Rundum-Service desFlüssiggasanbieters informieren. Das Dortmunder Unternehmen bietetdie gesamte Produktpalette, die Heizgas, Flaschengas, Autogas undStaplergas beinhaltet, ohne jeden Aufpreis CO2-neutral an.PROGAS-Flaschengas gibt es passend für jeden Einsatzzweck in denGrößenordnungen 5, 11 und 33 kg. Neu im Sortiment ist dieGrillgasflasche "Meat Lover" mit ergiebigen 8 kg Gasinhalt. Ausbesonders leichtem Stahl gefertigt bietet sie ihren Nutzern einHöchstmaß an Sicherheit und Tragekomfort.Dank des flächendeckenden Vertriebsnetzes ist PROGAS-Flaschengasan bundesweit mehr als 2.500 Verkaufsstellen erhältlich. Unterwww.progas.de/flaschengas.html finden Interessierte die nächstePROGAS-Verkaufsstelle in ihrer Nähe, zum Beispiel in Hamm beimGartencenter Hesse, Kampshege 2, 59069 Hamm.Das Unternehmen PROGAS gehört zu den führendenFlüssiggasversorgern in Deutschland. Der Stammsitz befindet sich inDortmund. In einem flächendeckenden Vertriebsnetz mit dreiRegionalzentren in Hamburg, Kassel und München sowie 17Flüssiggas-Lägern beliefert der Anbieter private und gewerblicheKunden sowie öffentliche Einrichtungen zuverlässig mit Flüssiggasnach DIN 51622. Besonderen Wert legt das mittelständische Unternehmendabei auf die persönliche Nähe zu seinen Kunden. Rund 70 Mitarbeiterim Außendienst stehen ihnen als persönliche Ansprechpartner zurSeite. www.meat-lover.info www.progas.de