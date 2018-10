PROGAS informiert über Flüssiggas beim 4. Norddeutschen Campingtag und 2. Deutschen Campingtag

Potsdam / Dortmund (ots) - Beim 4. Norddeutschen Campingtag und 2.Deutschen Campingtag, die gleichzeitig 27. bis 28. November 2018 inPotsdam stattfinden, wird das Unternehmen PROGAS über Lösungen undAnwendungen mit Flüssiggas informieren. Der eineinhalbtägige Kongressrichtet sich gezielt an Campingplatzbetreiber: mit Fachvorträgen,Impulsreferaten und einer begleitenden Fachausstellung.PROGAS verfügt über ein bundesweites Vertriebsnetz mit 2.500Verkaufsstellen für Flaschengas, darunter auch viele Campingplätze.Zentrale Ansprechpartner und ein national tätiger Außendienst stelleneine ausgeprägte Nähe zu den Partnern und eine hohe Qualität derBeratung sicher. "Auf Campingplätzen ist Flaschengas eineunverzichtbare Energiequelle. Wenn es um den Verkauf von Flaschengasgeht, ist unser Unternehmen ein leistungsstarker Geschäftspartner",sagt Andre Lottig, Verkaufsleiter Flaschengas bei PROGAS. Dasmittelständische Unternehmen bietet die gesamte Produktpalette, dieHeizgas, Flaschengas, Autogas und Staplergas beinhaltet, ohne jedenAufpreis CO2-neutral an. PROGAS-Flaschengas gibt es passend für jedenEinsatzzweck in den Größenordnungen 5, 11 und 33 Kilogramm. DieGrillgasflasche "Meat Lover" ist mit ergiebigen 8 kg Gasinhalt idealauf die Bedürfnisse von Hobbygrillern zugeschnitten.Viele Betreiber von Campingplätzen sind nicht nurPROGAS-Vertriebspartner, sondern beheizen zudem auch ihre Anlagen mitFlüssiggas. Einer von ihnen ist Wilfried Wagner, Inhaber von"Mobilcamping Holzminden" im Weserbergland. Rund 2.000 Gasflaschen,überwiegend 11 Kilo, setzt Wagner pro Jahr ab. Die Sanitäranlagen,Küche, die Zeltbeheizung und Wagners Dienstwohnung werden mitFlüssiggas aus einem oberirdischen 2.700-Liter-Behälter versorgt.Der Campingplatz Stover Strand an der Elbe setzt auf Ökostrom undebenfalls auf klimaneutrales Flüssiggas von PROGAS. Für sein Umwelt-und Qualitätsmanagement ist der Campingplatz bereits seit über zehnJahren vom Verein ECOCAMPING zertifiziert. Im Jahr 2014 wurde derPlatz als ÖKOPROFIT-Betrieb ausgezeichnet. Anfangs hat der Platzausschließlich Flaschengas bezogen. Heute werden zudem sämtlicheMobilheime und Ferienhäuser über eine moderne Sammelversorgungsanlagemit erdgedeckten Flüssiggasbehältern versorgt.Ein anderer "Erholungs-Champion" unter den PROGAS-Kunden und-Vertriebspartnern ist der Campingplatz Felbermühle zwischen Neustadtund Bad Gögging in der Fränkischen Alb. Die Anlage liegt in direkterNachbarschaft zu einem Naturschutzgebiet. Daher ist Nachhaltigkeiteine echte Herzensangelegenheit des Inhabers Peter Widmann. DerCampingplatz betreibt eine Verkaufs- und Tauschstation fürPROGAS-Flaschengas. Das Sanitärgebäude wird mit Flüssiggas aus einemerdgedeckten 6.400-Liter-Flüssigasbehälter beheizt.www.mobilcamping.dewww.camping-stover-strand.dewww.felbermuehle.deÜber das Unternehmen PROGAS:Das Unternehmen PROGAS gehört zu den führendenFlüssiggasversorgern in Deutschland. Der Stammsitz befindet sich inDortmund. In einem flächendeckenden Vertriebsnetz mit dreiRegionalzentren in Hamburg, Kassel und München sowie 17Flüssiggas-Lägern beliefert der Anbieter private und gewerblicheKunden sowie öffentliche Einrichtungen zuverlässig mit Flüssiggasnach DIN 51622. Besonderen Wert legt das mittelständische Unternehmendabei auf die persönliche Nähe zu seinen Kunden. Rund 70 Mitarbeiterim Außendienst stehen ihnen als persönliche Ansprechpartner zurSeite. www.progas.deUnternehmenskontaktPROGAS GmbH & Co KG, Christian Osthof, Marketingleiter,Tel.: 02 31/54 98-1 70, E-Mail: christian.osthof@progas.dePressekontakt:Zilla Medienagentur, Telefon: 02 31/2 22 44 60, E-Mail: info@zilla.deOriginal-Content von: PROGAS, übermittelt durch news aktuell