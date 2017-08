PROGAS auf Gartenfachmesse spoga+gafa, 3. bis 5. September in Köln / Flüssiggasversorger informiert über Lösungen und Anwendungen mit Flüssiggas

Dortmund (ots) - Auf der internationalen Gartenfachmessespoga+gafa, vom 3. bis 5. September in Köln, werden über 2.000Aussteller aus rund 60 Ländern ihre Produkte präsentieren. Die Hallen7 und 8 sind für die internationale Grill- und Barbeque-Branchereserviert. PROGAS, einer der führenden Anbieter von Flüssiggas inDeutschland, wird mit einem Stand in Halle 8.1 Nr. B046 vertretensein."Vor Ort bieten wir den Besuchern die Gelegenheit, sich umfassendüber die Vorteile zu informieren, die unser Unternehmen den Anwendernvon Flüssiggas im privaten und gewerblichen Bereich bietet.Interessierte Anbieter von Gasgeräten aus Deutschland und im Inlandtätige ausländische Anbieter sind zu einer Zusammenarbeit mit PROGASeingeladen", sagt Kai Gospodarek, Bereichsleiter Verkauf bei PROGAS.Das mittelständische Unternehmen verfügt über ein bundesweitesVertriebsnetz mit 2.500 Verkaufsstellen für Flaschengas sowie einNetzwerk von Speditionen, die für eine umgehende Belieferung derDirektabnehmer sorgen. Mit insgesamt 17 Lägern und Füllstellen sorgtPROGAS für die zuverlässige Belieferung seiner Kunden mit Flüssiggas.Zentrale Ansprechpartner im Vertrieb und ein national tätigerKundendienst stellen dabei eine ausgeprägte Nähe zu den Kunden undeine hohe Qualität der Beratung sicher.PROGAS bietet das komplette Sortiment von Flaschengas ohne jedenAufpreis CO2-neutral an. Darüber hinaus ist das Unternehmen seit 2015klimaneutral.PROGAS gehört mit 300 Mitarbeitern zu den führendenFlüssiggasversorgern in Deutschland. In einem flächendeckendenVertriebsnetz beliefert der Anbieter private und gewerbliche Kundensowie öffentliche Einrichtungen zuverlässig mit Flüssiggas nach DIN51622.Pressekontakt:Zilla Medienagentur, Telefon: 02 31/2 22 44 60, E-Mail: info@zilla.deOriginal-Content von: PROGAS, übermittelt durch news aktuell