PROFESSION FIT, My Fitness Card & My Fitness Video: Drei starke Marken unter einem Dach / Der Anbieter für digitale BGF aus Niederbayern und der Münchner Fitnessaggregator ziehen an einem Strang (FOTO)

München/Ergolding (ots) -Die PROFESSION FIT BGF GmbH, die My Fitness Card GmbH und dieNewMoove Deutschland GmbH fusionieren. Damit kann derUnternehmensverbund eine in der Betrieblichen Gesundheitsförderung(BGF) in Deutschland einzigartige Kombination anbieten: Zusätzlich zuDeutschlands Online-BGF Nummer eins erhalten die User Zugang zu24.000 Kursen, mehr als 1.000 Sport- und Fitness-Studios, 450Online-Fitness-Videos sowie zahlreiche In- und Outdooraktivitäten -alles mit einer Karte und alles aus einem Haus. Der Aufwand fürArbeitgeber minimiert sich signifikant. Unternehmen bekommen erstmalsalles von einem Partner, sparen sich Meldeverfahren undListenabgleiche."Glückliche, zufriedene Mitarbeiter sind nur einen Klick weitentfernt", verspricht Bernhard Schindler, Geschäftsführer undGesellschafter der PROFESSION FIT GmbH. "Unser Allroundangebot istaußerdem leitfadenkonform, wird von den Krankenkassen gefördert undist ökonomisch wertvoll, indem es z. B. Kosten für Fehlzeiten senkt!"Der Zusammenschluss von PROFESSION FIT mit My Fitness Card und MyFitness Video ist für Schindler und sein Team ein riesigerMeilenstein und eröffnet eine ganz neue Dimension für Arbeitgeber undArbeitnehmer. "Wir führen drei erfolgreiche Unternehmen zusammen undkönnen damit noch mehr auf dem BGF- Markt erreichen", freut er sich."Wir stellen unseren Usern nicht nur eine digitale Gesundheits- undKommunikationsplattform zur Verfügung, sondern auch ein umfänglichesKurs- und Fitnessangebot, wie es momentan kein andererBGM/BGF-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz hat."Neben der Standalone-Lösung, wie bisher auf dem deutschen Marktetabliert, wird Bernhard Schindler My Fitness Card künftig auch alsModul bei PROFESSION FIT einsetzen. My Fitness Video wird dieB2C-Variante sein - online trainieren, wann immer das Mitgliedmöchte. Damit erreicht Schindler etwas noch nie Dagewesenes: DenSprung vom leitfadenkonformen Betrieblichen Gesundheitsmanagement,der digitalen Betrieblichen Gesundheitsförderung undOnline-Gesundheitscommunity hinein in den privaten Fitness- undWellnessbereich. Auch Christophe Collinet, bisheriger CEO von MyFitness Card, sieht großes Potential: "My Fitness Card, als dasführende Premium Fitness-Netzwerk in Deutschland, wird durch dieseFusion noch mehr Arbeitgeber und Menschen erreichen, die mit nureiner Mitgliedschaft die angesagtesten Sport- und Fitnessangebote inihrer Stadt flexibel entdecken können!"Über PROFESSION FIT"Mitarbeiter finden, binden und nachhaltig gesund erhalten", istdas Motto von PROFESSION FIT, Deutschlands Gesundheitscommunity Nr.1. Mit seinem Multikomponentensystem aus App und Dashboardrevolutionierte Gründer und Geschäftsführender GesellschafterBernhard Schindler 2015 die betriebliche Gesundheitsförderung inDeutschland und Österreich. Unternehmen können mit dem Programm dieKrankenfehltage ihrer Mitarbeiter reduzieren. Verfügbar istProfession Fit im Look & Feel, dem Corporate Design, des jeweiligenUnternehmens auf allen Endgeräten, von PC über Tablet bis hin zumSmartphone. Mit integriert ist die digitale Anbindung an Kurse undPräventionsangebote sowie die Abrechnung dieser nach § 20a SGBV.Die finanziell unabhängige PROFESSION FIT BGF GmbH mit Sitz inErgolding bei Landshut beschäftigt 50 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter. 2017 übernahmen erste namhafte Krankenkassen dasdigitale Corporate-Health-System. Nach der kürzlich eröffnetenNiederlassung in Wien sind für 2019 Büros in Frankreich, Italien und,gemeinsam mit dem exklusiven Partner Apple, im Silicon Valley, USA,geplant. Das Unternehmen arbeitet mit Apple zusammen und zähltinzwischen Weltmarktführer wie die Schaeffler Technologies AG & Co.KG in Herzogenaurach und den Personaldienstleister I.K. Hofmann zuseinen Kunden.Über My Fitness CardEine Karte - überall trainieren! Im Mai 2014 fiel der Startschusszur My Fitness Card GmbH. Das Ziel war es, ein neues Geschäftsmodellim deutschen Fitnessmarkt erfolgreich zu realisieren.Sportbegeisterte, die verschiedene Fitnessangebote nutzen möchten,haben die Möglichkeit, in ausgewählten Premium-Studios undOutdoor-Locations zu trainieren, ohne sich fest und langfristig anein bestimmtes Fitnessstudio zu binden. Die Mitgliedschaft bei MyFitness Card ist ohne Aufnahmegebühr möglich und monatlich kündbar.Hauptkriterium für die Auswahl der Studiopartner ist dieQualifikation der Trainer, sodass die Studiopartner eine optimaleBetreuung der Mitglieder von My Fitness Card gewährleisten können.2015 wurde eine exklusive Partnerschaft mit Fitness First Germanygeschlossen, die es den Mitgliedern von My Fitness Card zusätzlichermöglicht, in 35 Städten und über 70 Studios von Fitness FirstGermany zu trainieren. Seit Anfang 2018 wurde außerdem das CorporateProgramm von My Fitness Card weiter ausgebaut und optimiert.Arbeitgeber haben somit die Möglichkeit, mithilfe der My FitnessCard, aktiv für die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrerArbeitnehmer zu sorgen. 2019 wurde das Angebot um die OnlineTrainingsplattform My Fitness Video mit über 450 Kursen erweitert,wodurch nun auch ein flexibles Training von zuhause oder unterwegsaus möglich ist.