PRIX EUROPA findet für fünf Jahre in Potsdam statt - Landeshauptstadt und rbb vereinbaren Zusammenarbeit bei trimedialem Wettbewerb (FOTO)

Berlin (ots) -Das trimediale Festival PRIX EUROPA findet für fünf Jahre einenfesten Platz im Veranstaltungskalender der Landeshauptstadt Potsdam.Oberbürgermeister Jann Jakobs, die Intendantin des GastgebersRundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), Patricia Schlesinger undFestival-Direktorin Susanne Hoffmann unterschrieben heute eineVereinbarung, den Wettbewerb für Fernseh-, Hörfunk- undOnline-Produktionen von diesem Jahr an bis 2022 in Potsdamauszutragen. Als Veranstaltungsort ist das Kunst- und KulturviertelSchiffbauergasse vorgesehen, in dem am 19. Oktober auch diediesjährige Preisverleihung stattfindet."Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, diesen hochkarätigenWettbewerb in unsere Stadt zu holen", sagte Oberbürgermeister JannJakobs. "Damit fügen wir dem Medienstandort Potsdam einen weiterenBaustein hinzu. Die Veranstalter planen zudem, den gesamtensechstägigen Wettbewerb mit 1000 Teilnehmenden in derLandeshauptstadt zu veranstalten. Diese Präsenz im Stadtbild istattraktiv und bietet zusätzliche Möglichkeiten der medialenPräsentation - eine riesige Chance für Potsdam und ein großerImagegewinn."rbb-Intendantin Patricia Schlesinger sagte: "In Zeiten, in denenGesellschaftsgruppen zunehmend auseinanderdriften, unterstreicht derPRIX EUROPA einmal mehr die verbindende Bedeutung des offenen Dialogsund die besondere Rolle der freien Presse in einer Demokratie. Fürden Rundfunk Berlin-Brandenburg ist es deshalb eine Ehre, Gastgeberdes größten trimedialen Festivals zwischen Skandinavien und Sizilienzu sein. Ich freue mich, dass wir jungen Talenten aus ganz Europadiese einzigartige Plattform des Austauschs bieten können und dassder Ort dieses Austauschs künftig Potsdam sein wird."Festival-Direktorin Susanne Hoffmann: "Wir freuen uns sehr, dasswir mit dem internationalen Medienfestival und Wettbewerb PRIX EUROPAab 2019 nach Potsdam gehen werden. Es gibt keinen besseren Ort, um inRuhe sechs Tage lang mit Medienmachern aller Couleur das europäischeMedienschaffen von großen Fernsehproduktionen und Radiowerken zuPodcasts, Apps und Internetprojekten, zu beleuchten und eine Vielfaltan Stimmen zu hören. Der erste Schritt auf diesem spannenden Weg istdie diesjährige Preisverleihung am 19. Oktober in der Schinkelhalle."Der PRIX EUROPA wurde 1987 in Berlin gegründet und wird seithervom Rundfunk Berlin-Brandenburg als Gastgeber betreut. 1997fusionierte das Festival mit dem Prix Futura Berlin. Das Festivalwird vor allem getragen von Europäischen Institutionen sowie 21europäischen Sendeanstalten, neben dem rbb etwa auch vom ZweitenDeutschen Fernsehen.Der Wettbewerb findet mit seinen offenen Jurygruppen jeweils imOktober statt. Der Wettbewerb und seine Rahmenveranstaltungen widmensich der Trimedialität kritisch und antreibend zugleich. Der PRIXEUROPA hat sich seit seiner Gründung insbesondere der Aufgabeverschrieben, Qualitätsprogramme einem breiten Publikum zugänglich zumachen, um so die internationale Verbreitung dieser Programme zufördern und den grenzüberschreitenden audiovisuellen Markt Europas zustärken.Ziel ist es, unter dem Markenzeichen "Made in Europe" das Spektrumeuropäischer Produktionen darzustellen, grenzüberschreitendeProgrammtrends erkennbar zu machen und Qualitätsprogrammen ein Forumzu geben. Das diesjährige Festival steht unter dem Motto "Reflectingall Voices". Veranstaltungsort der Preisverleihung 2018 wird dieSchinkelhalle in der Schiffbauergasse in Potsdam sein - nach langenJahren in Berlin.