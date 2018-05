Oy-Mittelberg (ots) -Der Allgäuer Bio-Pionier PRIMAVERA hat erstmals einen Kinofilmunterstützt. Im April hatte das Soul-Movie "Die Liebe Deines Lebens"des Filmemachers Sebastian Goder vor mehr als 200 geladenen Gästen inMünchen Premiere. Der Film ist jetzt auch als DVD erhältlich und sollin ausgewählten Programmkinos laufen. In dem berührenden undherausragend besetzten Werk geht es um Selbstwahrnehmung und Liebe.Ein Thema, das die beiden PRIMAVERA-Gründer Ute Leube und Kurt L.Nübling seit mehr als 30 Jahren intensiv beschäftigt und das denbesonderen Spirit des Allgäuer Bio-Unternehmens prägt.Auf den ersten Blick ist es für ein Aromatherapie- undNaturkosmetikunternehmen ein eher ungewöhnlicher Schritt, einenKinofilm zu unterstützen. Doch "Die Liebe Deines Lebens" undPRIMAVERA teilen eine gemeinsame Botschaft: Selbstliebe ist die Basisfür Wohlbefinden und Gesundheit. Was der Autor und RegisseurSebastian Goder in seinem Soul-Movie eindrücklich vor Augen führt,war und ist den PRIMAVERA-Unternehmensgründer Ute Leube und Kurt L.Nübling seit mehr als 30 Jahren ein besonderes Herzensanliegen. Ihreduftenden Aromatherapie-Produkte sind Streicheleinheiten für dieSeele. Sie können beruhigen, entspannen, die Stimmung heben undausgleichen. Damit schaffen sie liebevolle Wohlfühlmomente - ebeneine "Liebeserklärung an Mensch & Natur".Für den Regisseur und Drehbuchautor Sebastian Goder ging mit derUnterstützung durch PRIMAVERA ebenfalls ein Herzensanliegen inErfüllung: "Ich wollte einen Spielfilm mit hervorragenden Darstellernund einer humorvollen, aber auch unter die Haut gehenden Filmhandlungerzählen, der in das Gefühl von Selbstliebe führt." Die mit LaraJoy Körner, Jannes Jaenicke, Nicole Ansari Cox, Michael von Au undanderen perfekte Besetzung war bald gefunden - allein einpartnerschaftlicher Investor fehlte noch. Goder klopfte bei PRIMAVERAan. "Als uns Sebastian fragte, ob wir Partner für den Film werdenwollen, hat es sofort gefunkt. Wir haben uns entschieden, diesesaußergewöhnliche Drehbuch zu unterstützen, weil wir glauben, dass derFilm viele Menschen berühren und sie zum Reflektieren anregen wird,sich selbst so anzunehmen, wie sie ohne Fassade wirklich sind!" Sobeschreibt Unternehmensmitgründer Kurt L. Nübling das verbindendeElement der Kooperation."Es war höchste Zeit, diesen Film zu machen"In nur 15 Tagen Drehzeit entstand mithilfe eines hoch engagiertenTeams auf einer alten Finca in Mallorca der humorvolle, aberemotional sehr berührende Film. Selbstachtung und Selbstliebe spielendie Hauptrolle. PRIMAVERA-Mitgründer und -geschäftsführer Kurt L.Nübling hat die Dreharbeiten auf Mallorca begleitet - und war überdie enge Verbindung zur Philosophie von PRIMAVERA begeistert: "Wiralle streben nach Glück und Anerkennung. Die Liebeserklärung an unsselbst bedeutet, dass wir anderen nur Liebe geben können, wenn wiruns auch selbst lieben."Weitere Informationen zum Film unter Infos unterwww.dieliebedeineslebens.comUNTERNEHMENFür PRIMAVERA LIFE sind seit mehr als 30 Jahren die Liebe zurNatur und der Respekt für Mensch und Umwelt feste Grundsätze in derUnternehmenskultur. Als führender Hersteller und Anbieter von 100 %naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- &Naturkosmetik bestimmen ökologisches Denken und nachhaltiges Handelndas durchweg "grüne" Geschäftskonzept. So zählen internationaleCSR-Projekte (=Corporate Social Responsibility) zum festenBestandteil der Unternehmensphilosophie. Das Traditionsunternehmenmit Sitz in Oy-Mittelberg im Allgäu befolgt ethischeGeschäftspraktiken, zahlt Anbaupartnern und Lieferanten faire Preise,unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen und unterstützt dieWeiterbildungsmöglichkeiten seiner Kooperationspartner mit dem Ziel,die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern.PRIMAVERA LIFE stellt höchste Ansprüche an die Qualität undReinheit aller verwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit desAnbaus und der Weiterverarbeitung. Das Unternehmen verwendetRohstoffe aus vornehmlich kontrolliert biologischem Anbau undunterstützt aktiv 13 biologische Anbauprojekte weltweit, dieArtenschutz und Felderwirtschaft betreiben, chemiefreieSchädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keine Gentechnikeinsetzen. Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht in Frage.Die naturreinen Rezepturen bestehen aus vorwiegend biologischenInhaltsstoffen und werden in pflanzengerechten Verfahrenausschließlich mit Lebensmittel-Emulgatoren, pflanzlichenKonservierungsstoffen und natürlichen Duft- und Farbstoffenhergestellt. Alle Rezepturen werden nicht nur direkt amFirmenstandort Oy-Mittelberg entwickelt, sondern auch sämtlicheProdukte dort produziert. Um die Ressourcen der Erde zu schonen, sindbei PRIMAVERA die Verpackungen auf ein Minimum reduziert. Wann immermöglich, wird auf Beipackzettel und Umkartons verzichtet.Tierversuche sind für PRIMAVERA völlig ausgeschlossen: Noch niewurden an Tieren nach 1979 getestete Inhaltsstoffe verwendet und keinProdukt je an Tieren getestet. Dafür steht das Markenzeichen Hase mitschützender Hand auf den Produkten.Darüber hinaus hat PRIMAVERA sein komplettes Naturkosmetik- undPflege-Sortiment mit NATRUE zertifiziert. Die Vorteile:Uneingeschränkte Transparenz für den Verbraucher und klareInformation über tatsächliche Bio-Anteile in der Kosmetik. DieProdukte werden in drei Qualitätsstufen unterteilt: Naturkosmetik,Naturkosmetik mit mind. 70% Bio-Anteil und Bio-Kosmetik mit mehr als95% Bio-Anteil.Die PRIMAVERA Produkte sind im Bio- und Reformhaushandel, inApotheken, in Naturkosmetikfachgeschäften, in Kosmetikinstituten,Spas, ausgesuchten Drogerien und Parfümerien erhältlich. WeitereInformationen über PRIMAVERA LIFE unter www.primaveralife.comUnseren Kurzfilm finden Sie unterwww.primaveralife.com/de/ueber-uns oder über diesen QR-CodePressekontakt:Presse PRIMAVERA LIFE GMBHMarion Keller-HanischdörferTel +49 (0)8366-8988-931Mail marion.keller@primaveralife.comOriginal-Content von: PRIMAVERA LIFE, übermittelt durch news aktuell