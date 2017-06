PRIMAVERA setzt Zeichen für Klimaschutz: #MakeOurPlanetGreatAgain (FOTO)

Oy-Mittelberg (ots) -Als Appell für besseren Klimaschutz und eine verantwortungsvolleUmweltpolitik beteiligt sich PRIMAVERA LIFE an der weltweiten Aktion#MakeOurPlanetGreatAgain. Seit vergangenem Freitag wird dasFirmengebäude aus diesem Anlass jeden Abend in grün angestrahlt. Mitder Aktion demonstrieren weltweit Millionen Menschen gegen den vonUS-Präsident Trump angekündigten Ausstieg aus dem PariserKlimaschutzabkommen."Als Allgäuer Bio-Pionier wollen wir aktiv ein Zeichen setzen", soPRIMAVERA-Mitfirmengründer und -inhaber Kurt L. Nübing. "Unser Claim`Die Liebeserklärung an Mensch & Natur` steht für nachhaltigesEngagement in Sachen Umwelt- und Klimaschutz. Wir haben eineVerantwortung für nachfolgende Generationen. Deswegen passt dieAktion `Make the Planet great again` perfekt zu unseren Werten - undzeigt unsere Überzeugung live und in Farbe!"Noch bis kommenden Freitag, den 9. Juni 2017, wird es amPRIMAVERA-Firmensitz in Oy-Mittelberg deswegen noch grüner als sonst:nach Sonnenuntergang (ab ca. 21 Uhr) wird das klimaneutral gebauteund für seine Umweltverträglichkeit mehrfach ausgezeichnete Gebäudegrün angestrahlt. Im rund 50 Kilometer entfernten Legau solidarisiertsich das Naturkost-Unternehmen Rapunzel ebenfalls mit einem grünbeleuchteten Gebäude mit der weltweiten Aktion. Auch LudwigsFestspielhaus in Füssen zählt zu den lokalen Unterstützern.Fotos vom erleuchteten Gebäude und weitere Informationen zur Aktionunter#makeourplanetgreatagain#maketheplanetgreatagain#greenplanet#parisagreement#parisclimatagreement#environment#umwelt#climatechange#klimawandel#natur#naturfirst#nachhaltigUNTERNEHMENFür PRIMAVERA LIFE sind seit mehr als 30 Jahren die Liebe zurNatur und der Respekt für Mensch und Umwelt feste Grundsätze in derUnternehmenskultur. Als führender Hersteller und Anbieter von 100 %naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- &Naturkosmetik bestimmen ökologisches Denken und nachhaltiges Handelndas durchweg "grüne" Geschäftskonzept. So zählen internationaleCSR-Projekte (=Corporate Social Responsibility) zum festenBestandteil der Unternehmensphilosophie. Das Traditionsunternehmenmit Sitz in Oy-Mittelberg im Allgäu befolgt ethischeGeschäftspraktiken, zahlt Anbaupartnern und Lieferanten faire Preise,unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen und unterstützt dieWeiterbildungsmöglichkeiten seiner Kooperationspartner mit dem Ziel,die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern.PRIMAVERA LIFE stellt höchste Ansprüche an die Qualität undReinheit aller verwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit desAnbaus und der Weiterverarbeitung. Das Unternehmen verwendetRohstoffe aus vornehmlich kontrolliert biologischem Anbau undunterstützt aktiv 13 biologische Anbauprojekte weltweit, dieArtenschutz und Felderwirtschaft betreiben, chemiefreieSchädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keine Gentechnikeinsetzen. Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht in Frage.Die naturreinen Rezepturen bestehen aus vorwiegend biologischenInhaltsstoffen und werden in pflanzengerechten Verfahrenausschließlich mit Lebensmittel-Emulgatoren, pflanzlichenKonservierungsstoffen und natürlichen Duft- und Farbstoffenhergestellt. Alle Rezepturen werden nicht nur direkt amFirmenstandort Oy-Mittelberg entwickelt, sondern auch sämtlicheProdukte dort produziert. Um die Ressourcen der Erde zu schonen, sindbei PRIMAVERA die Verpackungen auf ein Minimum reduziert. Wann immermöglich, wird auf Beipackzettel und Umkartons verzichtet.Pressekontakt:Presse PRIMAVERA LIFE GMBHMarion Keller-HanischdörferTel: +49 (0) 8366-8988-931marion.keller@primaveralife.comOriginal-Content von: PRIMAVERA LIFE, übermittelt durch news aktuell