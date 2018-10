PRIMAVERA ist für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert (FOTO)

Oy-Mittelberg (ots) -Für seine vorbildliche Partnerschaft mit dem kambodschanischenÖllieferanten Kam Spices Trading Co., Ltd. ist der AllgäuerBio-Pionier PRIMAVERA für den Deutschen Nachhaltigkeitspreisnominiert worden. Die Auszeichnung wird von der Stiftung DeutscherNachhaltigkeitspreis in Zusammenarbeit mit der Bundesregierungvergeben und ist mit mehr als 800 Bewerbern die wichtigste Ehrungdieser Art in Europa. In der Kategorie "Globale Partnerschaften"gehen sieben Kommunen und Unternehmen in die Endausscheidung, diesich mit Partnern für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele derAgenda 2030 engagieren."Die faire und nachhaltige Zusammenarbeit mit unserenBio-Anbaupartnern ist integraler Bestandteil unsererUnternehmens-DNA", so PRIMAVERA-Mitgründer und -eigentümer Kurt L.Nübling. "Dass wir mit der Nominierung für unsere gemeinsameAnstrengung für Nachhaltigkeit belohnt werden, spornt uns noch mehran, uns weiter intensiv dafür einzusetzen." Seit der Gründung vorinzwischen mehr als 30 Jahren unterhält PRIMAVERA LIFE 13Bio-Anbaupartnerschaften in aller Welt. Sie erlauben dem Unternehmendie Herstellung 100 Prozent naturreiner ätherischer Öle undzertifizierter Bio- und Naturkosmetik.Kam Spices produziert in Kambodscha hochwertiges ätherischesCajeputöl. Die dafür notwendigen Blätter des Cajeputstrauchs werdendurch kontrollierte Wildsammlung von Hand geerntet. Dadurch kann diezunehmende Ausbreitung von Zuckerrohr-Monokulturen vereinzeltaufgehalten werden. Die Bio-Anbaupartnerschaft mit PRIMAVERA sichertaußerdem Familien einen verlässlichen und zukunftsorientiertenLebensunterhalt, denn es werden faire, überdurchschnittliche Löhnegezahlt. Außerdem wird eine weitere armutsbedingte Landfluchtvermieden. Durch die Destillierung vor Ort bleibt die gesamteWertschöpfungskette in der Anbauregion. Fixe Abnahmemengen und dieUnterstützung bei der Umstellung auf zertifiziert biologischeWildsammlung tragen zusätzlich zur nachhaltigen Qualität derZusammenarbeit bei.Nachhaltigkeit, von der alle profitierenDurch die Zusammenarbeit mit dem kambodschanischen Partner istPRIMAVERA seit Anfang 2017 wieder in der Lage, naturreines Cajeputölunter der Bezeichnung "Cajeput extra" gemäß den eigenen strengenQualitätsanforderungen anzubieten. Zuvor war es zwei Jahre lang ausdem Sortiment gestrichen gewesen, weil die am Markt verfügbaren Ölemit Benzol belastet waren. Benzol ist eine Industriechemikalie, dieals Lösungsmittel eingesetzt wird und kein natürlicher Bestandteildes ätherischen Öls ist. Nach Angaben des Bundesinstituts fürRisikobewertung gilt der Stoff als krebserregend undkeimzellschädigend.Nachdem Cajeput insbesondere in der aromatherapeutischenBehandlung zur Gesunderhaltung von Kindern und geschwächten Menscheneine zentrale Rolle spielt, begab sich das Unternehmen auf die Suchenach einem neuen, qualitativ überzeugenden Lieferanten. Fündig wurdendie PRIMAVERA-Experten schließlich in Kambodscha, wo wildwachsenderCajeput traditionell mit der Handsichel geerntet wird. PRIMAVERAbesuchte die Sammler vor Ort und unterstützte den Bau einer mobilenDestille aus Edelstahl, die als Prototyp für weitere dient.Preisverleihung auf dem Nachhaltigkeitstag im Dezember"Die nominierten Partnerschaften sind hervorragende Beispiele füreine gelingende globale Entwicklungszusammenarbeit auf Augenhöhe. DasBewerberfeld zeichnet sich durch besonders vorbildlichen Einsatz fürdie Agenda 2030 aus", sagt Stefan Schulze-Hausmann, Initiator desDeutschen Nachhaltigkeitspreises.In einem mehrstufigen Wettbewerb stellten die Kommunen undUnternehmen aus Deutschland im Rahmen ihrer Bewerbung ihreKooperationen mit Partnern im globalen Süden zur Umsetzung derUN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) dar. Experten des Deutschen Institutsfür Entwicklungspolitik (DIE), des Wuppertal Instituts für Klima,Umwelt, Energie, des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) undder internationalen Unternehmensberatung A.T. Kearney haben dieBewerbungen ausgewertet und die Nominierten ermittelt. Über dieSieger entscheidet eine Jury im November, die Preisverleihung wird am7. Dezember 2018 im Rahmen des 11. Deutschen Nachhaltigkeitstages inDüsseldorf stattfinden. Er gilt als wichtigste Veranstaltung zuThemen nachhaltiger Entwicklung in Europa.Weitere Informationen zum Preis und den Nominierten unterwww.nachhaltigkeitspreis.dePressekontakt:Presse PRIMAVERA LIFE GMBHMarion Keller-HanischdörferTel: 08366-8988-931Mail: marion.keller@primaveralife.comOriginal-Content von: PRIMAVERA LIFE, übermittelt durch news aktuell