PRIMAVERA gewinnt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2022

Oy-Mittelberg (ots) -PRIMAVERA, Bio-Pionier, Wegbereiter und Qualitätsführer im Bereich Bio-Aromatherapie, ist mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2022 in der Kategorie Unternehmen ausgezeichnet worden. Mit mehr als 1.000 Bewerbungen zählt der Wettbewerb, der zum 14. Mal durchgeführt wurde, zu den größten seiner Art in Europa. Prämiert werden Firmen, die glaubwürdige Beiträge zur nachhaltigen Transformation der Wirtschaft leisten. PRIMAVERA erhält den Preis für sein Engagement im Bereich Biodiversität. Diese sei nicht nur als festes Ziel in der Unternehmensphilosophie verankert, sondern bilde auch den Schwerpunkt des alltäglichen Handelns, etwa durch die Verwendung von Pflanzenstoffen aus Bio-Anbau oder die Unterstützung lokaler Bauern weltweit."Nachhaltigkeit ist die Basis unseres Schaffens", so die Unternehmensgründer Ute Leube und Kurt L. Nübling anlässlich der festlichen Preisverleihung. "Wir sind überzeugt davon, dass nur ein positives Miteinander, mit Natur und Mensch, dauerhaft Früchte trägt. Wir sehen die Auszeichnung, über die wir uns sehr freuen, als große Bestätigung unseres jahrzehntelangen Engagements. Die Kund*innen danken uns dies seit vielen Jahren mit ihrem Vertrauen. Beides ist für uns Verpflichtung für die Zukunft."Bei PRIMAVERA ist nachhaltiges und faires Handeln und Wirtschaften seit Unternehmensgründung 1986 fest im Markenkern verankert. Wie die Jury in ihrer Begründung schreibt, lässt sich der außerordentliche Einsatz für Biodiversität an vielen Punkten festmachen. So setzt das Unternehmen seit Beginn auf den Einsatz von zertifiziert biologischen Pflanzenstoffen, fördert die Ausweitung von Bio-Anbau weltweit und lebt vorbildlich Biodiversität im "Naturparadies" am Firmenstandort.Nachhaltige, faire Wertschöpfungskette von der Pflanze bis zum EndproduktIn den Sortimenten von PRIMAVERA, die sowohl Aromatherapie- als auch Naturkosmetik-Produkte umfassen, kommen hauptsächlich Pflanzenstoffe aus Bio-Anbau oder nachhaltiger zertifizierter Wildsammlung zum Einsatz, die in Ländern angebaut und geerntet werden, in denen sie ihren natürlichen Ursprung haben. Zum Netzwerk der Bio-Anbaupartner, meist kleinbäuerliche Betriebe und Kooperativen, zählen mittlerweile 17 Partner weltweit. Gemeinsam mit ihnen sorgt PRIMAVERA für eine kontinuierliche Ausweitung der biologisch bewirtschafteten Flächen und fördert dadurch präventiven Umweltschutz.PRIMAVERA hat das Thema Biodiversität fest in der Unternehmensphilosophie verankert, geht aber noch einen Schritt weiter: Das Unternehmen schärft das Bewusstsein, über seine Markenwelt hinaus, auch im Sinne der Wissensvermittlung. So gibt es eine Vielzahl von Angeboten wie Seminare, Trainings und Duftreisen zu den Bio-Anbaupartnern. Für diesen "glaubwürdigen Einsatz im Feld Biodiversität" würdigt die Jury PRIMAVERA mit der Auszeichnung mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis für Unternehmen 2022.Biodiversität ganzheitlich praktiziertPRIMAVERA-Mitgründer und Geschäftsführer Kurt L. Nübling sagt: "Eine der wichtigsten Säulen bei der Firmengründung vor mehr als 35 Jahren war es, die Vielfalt der Natur in Form von fairem Bioanbau zu schützen, damit auch künftige Generationen von ihr profitieren können. Auch an unserem Firmenstandort in Oy-Mittelberg machen wir Nachhaltigkeit sicht- und erlebbar. So sind in unserem fünf Hektar großen Naturparadies Tier- und Pflanzenarten beheimatet, die unter Artenschutz stehen und als besonders bedroht und damit schützenswert gelten. Eine entsprechende Analyse haben wir hierzu beauftragt. Im PRIMAVERA Naturparadies leben und gedeihen sehr seltene Tier- und Pflanzenarten, darunter auch vom Aussterben bedrohte Arten, die auf der sog. "Roten Liste" der besonders bedrohten Arten erfasst sind. Biodiversität praktizieren wir somit verantwortungsvoll und sorgsam direkt in unserem unmittelbaren Umfeld."Nachhaltigkeitspreis: Gütesiegel für nachhaltige TransformationVerliehen wird der Deutsche Nachhaltigkeitspreis von der gleichnamigen Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e. V. in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen. Ausgezeichnet werden Akteure der Wirtschaft, die mit innovativen Produkten und Dienstleistungen, hohen ökologischen Standards in der Produktion oder besonderem sozialen Engagement in ihrer Wertschöpfungskette wirksame Beiträge zur Transformation leisten. In der Kategorie Unternehmen wurden diesmal sechs Unternehmen in den fünf Gruppen Biodiversität, Gesellschaft, Klima, Lieferkette und Ressourcen ausgezeichnet.Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis sorgt regelmäßig auch im Ausland für große Aufmerksamkeit: So steht das Siegel "DNP" für vorbildliche ökologische und soziale Leistungen. www.primaveralife.com
Anlässlich des DNP: Interaktiver Live talk unter anderem mit den PRIMAVERA-Unternehmensgründern und -Inhabern Ute Leube und Kurt L. Nübling am 6. Dezember 2021 von 19 bis 19.30 Uhr. Nübling am 6. Dezember 2021 von 19 bis 19.30 Uhr.>>> Hier geht es zur Anmeldung (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.edudip.com%2Fde%2Fwebinar%2Fvom-feld-in-die-flasche%2F1718272&data=04%7C01%7Cmarion.keller%40primaveralife.com%7Cbced2786fe5c43f4a5ec08d9b3301b3b%7C56992f150c064619bca842d96ae2fff4%7C0%7C0%7C637737841471655571%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pZuxLPoyTrDzFrIBry764J0SySoWq5ycJPRlPV9FmUw%3D&reserved=0)UNTERNEHMENFür das Unternehmen PRIMAVERA LIFE sind seit über 35 Jahren die Liebe zur Natur und der Respekt für Mensch und Umwelt feste Grundsätze in der Unternehmenskultur. Als führender Hersteller und Anbieter von 100 % naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- & Naturkosmetik bestimmen ökologisches Denken und nachhaltiges Handeln das durchweg "grüne" Geschäftskonzept. So zählt außerordentliches nachhaltiges Engagement zum festen Bestandteil der Unternehmensphilosophie.Das Unternehmen stellt höchste Ansprüche an die Qualität und Reinheit aller verwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit des Anbaus und der Weiterverarbeitung. Es verwendet Rohstoffe aus vornehmlich kontrolliert biologischem Anbau und unterstützt aktiv 17 biologische Anbauprojekte weltweit, die Artenschutz und Felderwirtschaft betreiben, chemiefreie Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keine Gentechnik einsetzen. PRIMAVERA befolgt ethische Geschäftspraktiken, zahlt den Anbaupartnern faire Preise, unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen und unterstützt die Weiterbildungsmöglichkeiten seiner Kooperationspartner mit dem Ziel, die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern.Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht infrage. Die naturreinen Rezepturen bestehen aus vorwiegend biologischen Inhaltsstoffen und werden in pflanzengerechten Verfahren ausschließlich mit Lebensmittel-Emulgatoren, pflanzlichen Konservierungsstoffen und natürlichen Duft- und Farbstoffen hergestellt. Alle Rezepturen werden nicht nur direkt am Firmenstandort Oy-Mittelberg entwickelt, sondern auch sämtliche Produkte dort produziert. Um die Ressourcen der Erde zu schonen, sind bei PRIMAVERA die Verpackungen auf ein Minimum reduziert. Wann immer möglich, wird auf Beipackzettel und Umkartons verzichtet.Die Wissensvermittlung zu Pflanzenwissen und Anwendung der ätherischen Öle, Pflanzenwässer und Pflegeöle ist dem Unternehmen seit Anbeginn sehr wichtig für eine sichere Anwendung der Produkte: So bietet die PRIMAVERA AKADEMIE Fachpublikum und Therapeut*innen Seminare, berufsbegleitende Weiterbildungen und Duftreisen an. Aufgrund des hohen Interesses an Gesundheitsthemen, an Bio-Aromatherapie-Produkten, deren vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten (wie z. B. DIY) können nun auch Endverbraucher*innen direkt über die Homepage ein Spektrum von unterschiedlichen Videoformaten und Webkursen abrufen, z. B. Expert*innen-Talks im Livestream oder on demand. Auch über social media kommuniziert das Unternehmen direkt mit Anwender*innen, um die Wirkkraft der ätherischen Öle weiter bekannt zu machen.Qualitätssiegel - Unsere Qualität wird durch unabhängige, weltweit gültige Siegel bestätigt:
Die PRIMAVERA Produkte sind im Bio- und Reformhaushandel, in Apotheken, in Naturkosmetikfachgeschäften, in Kosmetikinstituten, Spas, ausgesuchten Drogerien und Parfümerien erhältlich.