PRIDE Index: Monster auf Platz 1 bei LGBTIQ+ Diversity

Eschborn (ots) -UHLALA Group kürt Jobportal Monster für besonderen Einsatz für LGBTIQ+ am ArbeitsplatzMonster Worldwide Deutschland belegt Platz 1 der KMU-Liste beim diesjährigen, heute von der UHLALA Group veröffentlichten PRIDE Index Report (https://uhlala.com/pride-index/).* Dieser LGBTIQ+ Diversity Performance Index zeichnet Unternehmen aus, die sich in besonderem Maße für LGBTIQ+ und Diversität am Arbeitsplatz einsetzen. Monster hatte zuvor den PRIDE Audit durchlaufen und seine Angaben von der UHLALA Group verifizieren lassen, um den Status Quo des eigenen LGBTIQ+ Diversity Managements unabhängig zu erheben. Zudem hat die Prüfung auch aufgezeigt, an welchen Stellen Potenzial besteht, sich noch weiter zu verbessern."Wir gratulieren Monster von Herzen zum tollen Abschneiden und dem Top-Ergebnis in unserem PRIDE Audit. Mit über 80 Prozent der Gesamtpunktzahl führt Monster die Liste der KMU beim PRIDE Index 2021 an. Darin spiegelt sich nicht nur das tolle und nachhaltige Engagement für LGBTIQ+ Diversity und die Bedeutung, die dem Thema bei Monster gegeben wird. Monster beweist darüber hinaus als echter LGBTIQ+ Diversity Champion eindrücklich, dass Unternehmen sich auch auf lokaler Ebene für LGBTIQ+ Diversity stark machen, inklusive Strukturen schaffen und ihre LBGITQ+-Mitarbeitenden empowern können", erläutert Stuart B. Cameron, CEO der UHLALA Group.Diversität und Inklusion in den Fokus gerücktMonster rückt seit einiger Zeit das Thema Diversity & Inclusion (D&I) im eigenen Unternehmen stark in den Fokus. Neben der externen Zertifizierung durch die UHLALA Group hat Monster in diesem Jahr bereits weitere Initiativen und Maßnahmen ins Leben gerufen und ausgebaut, so zum Beispiel verschiedene Employee Resource Groups, einen Diversity-Ausschuss, Lernmodule zum Thema "Bewusste Inklusion" sowie Handlungsempfehlungen zum Thema Gendern. Maike Woitschach, Agile Sales Coach bei Monster, hat den PRIDE Index Audit betreut und wird in ihrer neuen Rolle als D&I Ambassador und Teil des globalen Diversity-Ausschusses auch zukünftig den Fokus darauf legen, diese und weitere Maßnahmen über alle Dimensionen von Diversität hinweg zu begleiten, auszubauen und zu fördern."Dass wir beim PRIDE Audit so gut abgeschnitten haben, freut uns enorm und zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind", kommentiert Maike Woitschach. "Uns ist aber auch bewusst, dass es noch viel zu tun gibt. Der Blick und die Prüfung von außen durch unabhängige und professionelle Expert:innen wie die der UHLALA Group ist dabei unerlässlich für uns. Nur so erlangen wir eine vollständige und ehrliche Sicht auf unseren Status Quo, können Handlungsfelder aufdecken und echte Veränderungen bewirken. Ich freue mich sehr darauf, in meiner Rolle das Monster Herzensthema Diversität und Inklusion in jeder Hinsicht voranzubringen!".*Im PRIDE Index zählen Unternehmen mit bis zu 499 Mitarbeitenden zu den kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU). Ab 500 Mitarbeitenden gelten Unternehmen als Großunternehmen. Weitere Informationen zum PRIDE Index unter https://uhlala.com/pride-index/.