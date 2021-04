PRIDE Champion: Procter & Gamble für offene und wertschätzende Unternehmenskultur ausgezeichnet

Weitere Suchergebnisse zu "Procter & Gamble":

Schwalbach/Taunus (ots) - P&G Deutschland ist für sein Engagement für Vielfalt, Respekt und Toleranz mit dem PRIDE Champion Arbeitgebersiegel in Silber ausgezeichnet worden. Die von der UHLALA Group vergebene Auszeichnung würdigt eine offene, inklusive und wertschätzende Unternehmenskultur. Das Siegel für Arbeitgeber wird aufgrund sorgsamer Prüfung im Zuge des nicht-kommerziellen PRIDE Audits vergeben."Die Auszeichnung als PRIDE Champion unterstreicht unser starkes Bestreben, Chancengleichheit und inklusive Arbeitsplätze für alle Mitarbeitende zu schaffen. Dies schließt ganz ausdrücklich auch die LGBTQ+-Gemeinschaft ein", so Jochen Brenner, Leiter HR P&G Service GmbH. Jochen Benner weiter: "Vielfalt, Chancengleichheit und ein integratives Umfeld für alle gehören zu den Kernelementen unserer Unternehmenskultur bei P&G. Wir wenden uns klar gegen Diskriminierungen aufgrund sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität.""Ich freue mich sehr über diese externe Ankerkennung und auf viele neue Kolleg:innen aus der LGBTQ+-Community", so Gioia Fritz, die gemeinsam mit Eren Sahin das interne GABLE DACH-Netzwerk leitet.Persönliches Engagement der Mitarbeitenden im GABLE-Netzwerk gewürdigtEine herausragende Rolle für mehr Chancengleichheit und Diversität bei P&G nimmt das Mitarbeitenden-Netzwerk GABLE ein. Das Mitarbeitenden-Netzwerk wurde in den 1990er Jahren gegründet und ist in über 40 Ländern mit rund 5.000 Netzwerker:innen aktiv. Bei P&G in Deutschland setzt sich GABLE seit 2014 für die LGBTQ+-Community ein, damit sich LGBTQ+s ohne Einschränkungen in ihre Arbeit einbringen können. Ein wesentlicher Faktor, um dieses Ziel zu erreichen, sind Unterstützer (sogenannte "Allies"). Sie werden ausgebildet, Verantwortung für ihr eigenes Verhalten zu übernehmen und einzugreifen, wenn sie in der Sprache oder dem Verhalten anderer eine Diskriminierung gegen LGBTQ+-Kolleg:innen erkennen. Im Herbst 2020 ist das GABLE-Netzwerk mit dem GLOBAL LEADER NETWORK-Award der PROUT AT WORK-Foundation (https://pgnewsroom.de/pressemeldungen/pressemitteilung-details/2020/Chancengleichtheit-fr-LGBTIQ-Procter--Gamble-erhlt-Global-Leader-Network-Award-der-PROUT-AT-WORK-Foundation/) für seine wegweisende Arbeit ausgezeichnet worden.Equality & Inclusion-Monat schafft Bewusstsein für Vielfalt und ToleranzIm Rahmen der Equality & Inclusion-Woche ruft P&G in jedem Jahr zu mehr Vielfalt und Toleranz auf und sensibilisiert Mitarbeiter:innen für ein respektvolles und gleichberechtigtes Miteinander. In diesem Jahr wurde aus der Equality & Inclusion Woche ein ganzer Monat (https://pgnewsroom.de/pressemeldungen/pressemitteilung-details/2021/PG-ruft-mit-Equality--Inclusion-Monat--zu-Vielfalt-und-Toleranz-auf/default.aspx). Unter dem Motto #WeAreUniqueAndUnited haben Mitarbeiter:innen aus verschiedenen Netzwerken Workshops, Vorträge und Mitmach-Aktionen organisiert, um das Bewusstsein für Vielfalt zu fördern und Vorurteile zu widerlegen.Starke Stimme gegen Diskriminierung der LGBTQ+-CommunityP&G nutzt die starke Stimme seiner Marken in der Werbung, um das Bewusstsein und die Akzeptanz für die LGBTQ+-Gemeinschaft zu stärken und Vorurteile abzubauen: Die internationalen Pantene Kampagne "Don't Hate Me Because I'm BeautifuLGBTQ" bricht Stereotype auf und zeigt auf, was Schönheit heute bedeutet. Im Kurzfilm "The Pause" (https://www.youtube.com/watch?v=dxwYkvPzUGI) wird das Zögern einer LGBTQ+-Person thematisiert, bevor sie eine neue Person kennenlernt. Darüber hinaus zeigt eine Film-Trilogie (https://www.youtube.com/watch?v=xG7qPd27-ws) den hohen Stellenwert von Inklusion in der Unternehmensgeschichte bei P&G. P&G ruft dazu auf, gemeinsam zu handeln und Zeichen des Guten zu setzen - für gesellschaftliches Engagement, für Gleichstellung und für mehr Nachhaltigkeit. Konkret wird P&G insgesamt 21 Leitprojekte begleiten und mit Spendengeldern unterstützen. P&G lädt alle Mitarbeiter:innen, Partner und Interessierte ein, als Teil der #GemeinsamStärker-Gemeinschaft selbst aktiv zu werden und durch individuelle Zeichen des Guten für mehr Mitmenschlichkeit im Alltag zu sorgen (www.for-me-online.de/gemeinsamstaerker).