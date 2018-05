PRESSESTIMME: 'Die Welt' zu Übergangs-Regierung in Italien

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" schreibt zur Übergangsregierung in Italien:

"Die Ernennung des Finanzexperten Carlo Cottarelli und die Bildung einer Regierung aus Technokraten werden an der "malattia italiana" nichts ändern - und sie sind darum auch kein Grund zum Aufatmen.



Man sollte sich nichts vormachen: Italien hat das Potenzial, den Euro in den Abgrund zu ziehen. Das Zynische daran ist: Die populistischen Parteien in Italien können bei aller Ausgaben- und Schuldenpolitik, die sie planen, letztlich darauf zählen, dass die Europäer das Land wohl vor dem Bankrott retten werden. Italien darf einfach nicht pleitegehen - dafür ist die viertgrößte europäische Volkswirtschaft viel zu wichtig für die Euro-Zone. Die jahrelang notwendigen Rettungsmanöver könnten dann sehr teuer werden für die deutschen Steuerzahler. Alles Übertreibungen? Das wäre zu schön."/zz/DP/nas