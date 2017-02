PRESSESTIMME: 'Die Welt' (Berlin) zur Börsenfusion Frankfurt-London

BERLIN (dpa-AFX) - 'Die Welt' (Berlin) zur Börsenfusion Frankfurt-London

Gescheitert ist die Transaktion nicht am Einwand der EU-Wettbewerbshüter.



Den nahm London nur zum Anlass, aus der Sache herauszukommen. Sie scheiterte bereits im Juni 2016, als die Briten für den Austritt aus der EU votierten. Damit war entschieden, dass sich eine europäische Großbörse mit Hauptsitz außerhalb der EU nicht durchsetzen lassen wird. London hätte verzichten müssen. Dazu war dort niemand bereit. Die Deutsche Börse ist kein gewöhnlicher IT-Konzern und keine x-beliebige Aktiengesellschaft. Die Börse ist der Quell, an dem sich Unternehmen eines Landes Kapital für weiteres Wachstum besorgen. Warum ein deutscher Mittelständler leichter an Kapital kommen soll, nur weil zwei Börsen fusionieren, das ist die Frage, die bis zum Schluss nicht beantwortet werden konnte./yyzz/DP/mis