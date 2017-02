PRESSESTIMME: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Merkel/Wahlkampf

STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Merkel/Wahlkampf

Gefühle zeigen kann sie nicht - und will sie auch nicht.



Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihrem vor Ehrgeiz, Selbstbewusstsein und Machtwillen nur so sprühenden Herausforderer Martin Schulz von der SPD auf diesem Felde nichts entgegenzusetzen. Während dieser mit viel Bauchgefühl und noch mehr Pathos der SPD neues Leben einhaucht und nicht nur die eigene Basis, sondern auch die abgewanderten Wähler zu begeistern weiß, tut sich die Amtsinhaberin von der CDU sichtbar schwer, ihre eigene Partei zu mobilisieren und auch nur ansatzweise ein Gefühl von Aufbruch zu vermitteln. Kein Wunder, dass die Ersten in CDU und CSU nervös werden und immer lauter fordern, dass die Kanzlerin endlich aus der Defensive kommt. Wenn Merkel schon auf der persönlichen Ebene ihrem Herausforderer nicht Paroli bieten kann, solle sie wenigstens inhaltlich etwas bieten - zum Beispiel das Versprechen, die Steuern zu senken und die Bürger substanziell zu entlasten./yyzz/DP/mis