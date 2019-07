PRESSESTIMME: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Transitstreit

STUTTGART (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Transitstreit:

"Es ist an der Zeit, den Familiennachzug bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutz zu überdenken.



Seit einem Jahr dürfen monatlich wieder enge Angehörige dieser Geflüchteten zu uns kommen. Allerdings gilt dies nur für 1000 Menschen monatlich. Es bleiben also auf unabsehbare Zeit zahlreiche Eltern von ihren Kindern getrennt, Männer von ihren Frauen. Das betrifft besonders Syrer, die vor dem Bürgerkrieg in ihrer Heimat geflohen sind. Mehr Großzügigkeit ist hier gefordert."/al/DP/nas