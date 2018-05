PRESSESTIMME: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Italien

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" schreibt zu Italien:

"Ein "Anschlag" auf die Demokratie ist das nicht.



Doch droht womöglich nun schon im Herbst mit noch größerer Wucht, was Mattarella hat vermeiden wollen: die Konfrontation mit der EU. Denn Stand heute muss man davon ausgehen, dass die abgeblitzten Koalitionäre einen Anti-Wahlkampf führen werden: gegen die EU, die Italien niederhalte, gegen das "Establishment". Und dass sie Erfolg damit haben. Die Wahl würde zu einer Abstimmung über Italiens Platz in der EU. Das ist keine Aussicht, die zur Entspannung beiträgt. Deswegen sollten die Brüsseler Führungsleute und Roms Partner es sich gut überlegen, ob ständiges Ermahnen sinnvoll ist, gerade weil es oft als arrogantes Belehren aufgefasst wird und so den EU-Gegnern in die Karten spielt. Es ist schon genug Öl im Feuer."/zz/DP/nas