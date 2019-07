PRESSESTIMME: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Inlandsflüge

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Inlandsflüge:

"Um Inlandsflüge langfristig überflüssig zu machen, müssen die Mittel für die Sanierung wie den Ausbau des Schienennetzes massiv aufgestockt werden.



Dass das funktioniert, zeigt die neue ICE-Strecke zwischen Berlin und München, die beide Zentren in vier Stunden verbindet. Wer jemals zwei Stunden am Berliner Flughafen Tegel in der Schlange vor der Sicherheitskontrolle stand, weiß: Das ist unschlagbar. Wenn nicht wieder die Lok liegen bleibt ..."/al/DP/nas