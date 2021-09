PRESSEEINLADUNG: dena-Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität / Energie- und klimapolitische Handlungsempfehlungen für die zukünftige Bundesregierung

Weitere Suchergebnisse zu "DeNA":

Berlin (ots) -Nach gut 18 Monaten Arbeit liegen die Ergebnisse der dena-Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität vor. Die Multi-Stakeholder-Studie mit weit mehr als 100 beteiligten Institutionen und Unternehmen beschreibt Lösungsansätze zur Entwicklung eines integrierten, klimaneutralen Energie- und Wirtschaftssystems in Deutschland bis 2045. Welche Herausforderungen und Besonderheiten liegen in den einzelnen Sektoren vor? Wie sind die vorgegebenen Reduktionspfade erfolgreich auszugestalten? Welche Rolle spielen innovative Technologien und Konzepte? Welche Möglichkeiten zur weiteren Beschleunigung werden gesehen? Wie erfolgt die Einbettung in den europäischen und globalen Kontext? Und wie können Akzeptanz und soziale Ausgewogenheit auf dem Weg zur Klimaneutralität gehalten werden? Die dena zeigt - unter Einbeziehung zahlreicher Stakeholder aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft - praktikable Lösungen und Potenziale auf und gibt der zukünftigen Bundesregierung konkrete Handlungsempfehlungen auf den Weg.Mehr als 10 wissenschaftliche Institute haben dabei ihre Expertise eingebracht, mehr als 70 Unternehmen ihre Branchenerfahrungen und Markteinschätzungen gegeben und ein 45-köpfiger Beirat mit hochrangigen Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Politik und Gesellschaft hat zur kontinuierlichen Reflexion und Verbesserung der Studie beigetragen.Wir freuen uns Ihnen die zentralen Studienergebnisse auf einer hybriden Pressekonferenz näher vorzustellen und mit Ihnen über die Wege zu einem klimaneutralen Deutschland zu diskutieren.Wann: 7. Oktober, 11 Uhr bis 12.30 UhrWo: Tagungszentrum im Hause der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin, Raum 1 - 4Wer:Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Deutschen Energie-Agentur (dena)Christoph Jugel, Leiter Energiesysteme bei der denaMax Gierkink, Manager, Energiewirtschaftliches Institut an der Universität zu Köln (EWI)Prof. Dr.-Ing. Bert Oschatz, Geschäftsführer Institut für Technische Gebäudeausrüstung Dresden Forschung und Anwendung (ITG)Moderation: Hanne May, Leiterin Kommunikation denaBitte melden Sie sich bis zum 6. Oktober unter https://dena.my-ticketing.com/register/62593?language=de an und geben Sie an, ob Sie vor Ort oder digital teilnehmen möchten.Bitte beachten Sie, dass der Zutritt zum Tagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz nur mit einem 3G-Nachweis (Geimpft, Getestet, Genesen) gestattet ist.Aufgrund der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen kann leider nur eine begrenzte Anzahl an Personen teilnehmen. Für alle weiteren Interessenten stellen wir einen Livestream zur Verfügung stellen. Auch über diesen Livestream können Fragen an die Referenten gestellt werden. Im Livestream und vor Ort sind auch weitere Vertreter der wissenschaftlichen Institute anwesend.Pressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Sebastian Boie, Chausseestraße128 a, 10115 Berlin, Tel: +49 (0)30 66 777-168, Fax: +49 (0)30 66 777-699, E-Mail:boie@dena.de, Internet: www.dena.deOriginal-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuell