PREOS Real Estate: Deutlicher Portfolioausbau geplant

Der Analyst Stefan Scharff von SRC Research startet die Coverage für den in Leipzig ansässigen Immobilieninvestor PREOS Real Estate AG und sieht derzeit Kurspotenzial bis zu 10,40 Euro. Das Unternehmen, seit Dezember 2018 an der Börse München im Segment m:access gelistet, konzentriere sich als aktiver Bestandshalter auf renditestarke Gewerbe- und Büroimmobilien in deutschen Metropolregionen mit Entwicklungspotenzial.

Nach

Den kompletten Artikel finden Sie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung