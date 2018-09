PPL Corp: Achtung, lieber Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "PPL":

Der PPL Corp-Kurs wird am 21.09.2018, 08:27 Uhr an der Heimatbörse New York mit 29,55 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Elektrische Dienstprogramme".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei PPL Corp haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die PPL Corp-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 5 "Buy"-, 2 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu PPL Corp vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (36,43 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 23,28 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 29,55 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält PPL Corp eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,31 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Utilities") liegt PPL Corp damit 17,64 Prozent unter dem Durchschnitt (-1,67 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Utilities" beträgt -1,67 Prozent. PPL Corp liegt aktuell 17,64 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".