PPG gibt Übernahme von Akzo Nobel auf

Weitere Suchergebnisse zu "Yahoo":

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Abwehrstrategie des niederländischen Farbenherstellers Akzo Nobel hat gefruchtet: Am Donnerstag kündigte der US-Konkurrenten PPG Industries seinen Rückzug von einer Übernahme der Niederländer an.



Nach gründlicher Überlegung, habe man sich entschieden, kein öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre vorzulegen, hieß es in einer Stellungnahme.

Er habe bis zuletzt gehofft, Akzo Nobel von den Vorteilen eines Zusammenschlusses überzeugen zu können, sagte PPG-Chef Michael McGarry. Noch vergangene Woche habe er einen Brief an die Akzo-Nobel-Führung gerichtet, auf den diese aber nicht eingegangen sei.

PPG hatte beharrlich um Akzo Nobel geworben und seine Offerte auf zuletzt 26,9 Milliarden Euro erhöht. Akzo Nobel war aber von seiner Eigenständigkeit überzeugt und hatte sich mit einer Abspaltung sowie milliardenschweren Ausschüttungen gegen eine Übernahme gewehrt./she/jha/