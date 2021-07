PPG Industries-Aktie: Gewinn- und Umsatzanstieg durch Heimwerkertrend und jüngste Akquisition!

Weitere Suchergebnisse zu "PPG Industries":

Wie eine Vielzahl anderer Unternehmen wurde auch der führende Farben- und Lackhersteller PPG Industries vor einem Jahr von der Coronavirus-Krise getroffen. Und wie einige andere hat sich das Unternehmen nicht nur erholt, sondern ist in der darauffolgenden Erholung sogar noch gewachsen. Erfreulicherweise kletterte das Relative Strength Rating für PPG Industries am Dienstag auf 72, gegenüber 69 am Vortag.

