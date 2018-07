POSH betritt Offshore-Markt der erneuerbaren Energien in Taiwan durch Joint Venture mit Kerry TJ Logistics

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

- Joint Venture zielt auf Entwicklung erster Produktplattform derBranche mit integrierter Lieferkette und Produkten auf See fürgesamten Ablauf eines Offshore-Projekts für erneuerbare Energien ab- Partnerschaft nutzt Kernkompetenzen führender Firmen: Fachkenntnisdes Offshore-Betriebs von POSH und örtliches Netzwerk undlogistische Kenntnisse von Kerry TJ- Joint Venture stellt individuelle Lösungen mittels Innovation zurVerfügung; Absichtserklärung mit Rolls-Royce zur gemeinsamenEntwicklung von Schiffen für die Anforderungen vonOffshore-Windfarmen unterzeichnet- Würdigung durch Kunden: Unterzeichnung einer Absichtserklärung mitMacquarie Capital und SwancorTaipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Der Offshore-SeedienstleisterPACC Offshore Services Holdings Ltd. (POSH) und dasLogistikunternehmen Kerry TJ Logistics (Kerry TJ) mit Sitz in Taiwanhaben heute die Gründung eines Joint Venture mit dem Namen POSH KerryRenewables (POSH Kerry) in Taiwan bekannt gegeben, dessen Zweck dasAngebot einer integrierten Plattform der Lösungen für Betreiber vonOffshore-Windfarmen, EPCI-Vertragsnehmer und Hersteller vonWindturbinen ist.Damit verfügen zwei wichtige Firmen dieser Felder erstmalig übereine integrierte Lieferkette und Produkte auf See einer gemeinsamenPlattform, welche den gesamten Ablauf eines Offshore-Projekts fürerneuerbare Energien unterstützt. POSH Kerry nutzt die Kapazitätenund Aktiva beider Firmen, um ein umfassendes Portfolio anzubieten.Dazu gehören vollständiger Transport von Windturbinen und Komponentensowie diverse Lösungen für Installation, Betrieb und Wartung vonOffshore-Windfarmen in Taiwan.POSH hat erfolgreich komplexe Offshore-Energieprojekte mitstrikten Betriebs- und Sicherheitsstandards durchgeführt. DasUnternehmen bringt spezialisierte Fachkenntnis im Offshore-Bereichein sowie eine moderne Flotte von Schiffen, die zur Unterstützung vonOffshore-Windanlagen bereitstehen. Kerry TJ ist an der Börse vonTaiwan verzeichnet und der größte Logistikanbieter des Landes mitumfassender örtlicher Lieferkette und Marktkenntnis. Es wird dieKunden von POSH Kerry bei der Bewältigung betrieblicher Fragen vorOrt unterstützen.Herr Lee Keng Lin, Deputy Chief Executive Officer von POSH, sagte:"Wir sind sehr angetan davon, den Sektor der erneuerbaren Energien imOffshore-Bereich gemeinsam mit Taiwans größtem Logistikanbieter KerryTJ Logistics zu betreten. Unsere einzigartige Plattform bietet Kundenim Sektor der erneuerbaren Energien im Offshore-Bereich in Taiwan einumfassendes Paket bei Lieferkette und Offshore-Produkten an, dasihren speziellen Anforderungen angepasst werden kann."Herr Richard Shen, Chairman von Kerry TJ Logistics, sagte: "Wirsind über die Partnerschaft mit dem führenden Offshore-BetreiberPOSH, der seine Präsenz in Taiwan ausbaut, erfreut. Ich bin sicher,dass unsere umfassende örtliche Vernetzung und Fachkenntnis bei derLogistik die Kunden von POSH Kerry bei der Bewältigung betrieblicherFragen vor Ort unterstützen kann."POSH Kerry wird über weitere strategische Partner verfügen, welcheLösungen für den Sektor der erneuerbaren Energien im Offshore-Bereichin Taiwan anpassen werden. Eine Absichtserklärung (MOU) mitRolls-Royce wurde unterzeichnet, um passende Konstruktionen fürVersorgungs- und Betriebsschiffe (SOV) speziell fürOffshore-Windfarmen zu finden.Die Partnerschaft findet auch bei Kunden Widerhall, darunter ineiner Absichtserklärung mit Macquarie Capital und Swancor, gemeinsamMöglichkeiten des Offshore-Windmarktes in Taiwan zu erkunden, wieauch Unterstützung von Enterprise Singapore, der Behörde für dieEntwicklung von Unternehmen.Herr Ho Chi Bao, Direktor für Precision Engineering, Marine &Offshore and Engineering Services bei Enterprise Singapore, sagte:"Die erneuerbaren Energien bilden einen steigenden Teil desEnergiemixes in Asien. Firmen mit Sitz in Singapur wie POSH könnenIhre Fachkenntnis bei Schiffen und Projektlogistik nutzen, um zum Bauvon Windkraftanlagen beizutragen.""Enterprise Singapore hat eng mit POSH bei dessen Expansion nachTaiwan zusammengearbeitet. Informationen zu PACC Offshore Services Holdings (POSH)
POSH hat seinen Hauptsitz in Singapur und ist an der Börse vonSingapur verzeichnet. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter imBereich Offshore-Dienstleistungen mit mehr als 60 Jahren betrieblicherErfahrung im Bereich der Dienstleistungen für Offshore und Ölfelderauf See. Mit einer neuwertigen und diversifizierten Flotte von mehrals 100 Wasserfahrzeugen ist POSH bekannt als bester Dienstanbieterseiner Klasse, der einer Reihe von Bereichen derOffshore-Wertschöpfungskette für Energie mit umfassender Fachkenntnisim Bereich Offshore-Windkraft zur Verfügung steht.
Informationen zu Kerry TJ Logistics (Kerry TJ)
Kerry TJ hat seinen Hauptsitz in Taiwan und kann auf mehr als 60 Jahrebetrieblicher Erfahrung zurückblicken. Das Unternehmen ist einführender Logistikanbieter mit einer breiten Palette der Dienste,darunter kleine Ladungen, integrierte Logistik, Line-Transport,internationaler Frachttransport und Lieferkettenlösungen fürHandelswaren und weitere Fracht. Kerry TJ ist in mehr als 50 Länderntätig und stellt integrierte, zuverlässige und kostengünstigeLogistiklösungen für viele der bekanntesten Marken der Welt zurVerfügung. Kerry TJ ist an der Börse Taiwan verzeichnet undbeschäftigt in Taiwan mehr als 5.000 Mitarbeiter.