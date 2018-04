POP MEETS FASHION: PEPSI MAX launcht gemeinsam mit Boohoo, Umbro, Le Specs, New Era und Anteater EINE GLOBALE CAPSULE COLLECTION (FOTO)

Neu-Isenburg (ots) -Die "Love It. Live It. Football."-Kampagne von Pepsi MAX erreichtnun auch die Welt der Mode mit der Capsule Collection zum Thema "Artof Football".#LOVEITLIVEIT - Die Kult-Getränkemarke Pepsi MAX präsentiert eineglobale Capsule Collection zusammen mit den Fashion-Partnern Boohoo,Umbro, Le Specs, New Era und Anteater. Die aktuelle#LOVEITLIVEIT-Kampagne, die Fußball und Kunst verbindet, erreichtdamit ein völlig neues Spielfeld, um den beliebtesten Sport der Weltzu feiern: Fashion."Das Interesse der Popkultur - von Sport und Musik zu Kunst undKultur - ist tief in der Markenidentität von Pepsi verankert. Es istaufregend zu sehen, dass die Beliebtheit der Marke Pepsi auch überdie erfrischende Cola hinaus wächst", erklärt Natalia Filippociants,Senior Marketing Director, Global Pepsi Trademark, Global BeverageGroup, PepsiCo. "Fußball ist die weltweit beliebteste Sportart unddie Fußballkultur und ihr Lifestyle beschränken sich nicht darauf, wowir uns ein Spiel ansehen, sondern beinhalten auch, wie wir diesenSport lieben und leben. Und genau hier kommt die neue CapsuleCollection ins Spiel. Sie trägt den Spirit und die Dynamik desFußballs vom Spielfeld in die Welt der Mode und Accessoires."Die 2018 "Art of Football"-Capsule Collection von Pepsi MAX isteine Zusammenarbeit mit Marken aus den unterschiedlichsten Teilen derWelt, darunter Anteater aus Russland, Boohoo und Umbro aus demVereinigten Königreich, Le Specs aus Australien und New Era aus denUSA. Die Kollektion umfasst Streetwear-Kleidung und Accessoires wieT-Shirts, Rucksäcke, Sonnenhüte und iPhone-Hüllen von Anteater,Hoodies, Trainingsanzüge, T-Shirts und Kurzjacken von Boohoo,Fußball-T-Shirts, Shorts und Bälle von Umbro, Sonnenbrillen von LeSpecs und stylische Kopfbedeckungen sowie T-Shirts von New Era. DieKollektion wird ab 21. Mai in den Online-Shops der einzelnen Partnerverfügbar sein. Die vollständige "Art of Football"-Capsule Collectionist unter http://www.boohooman.com/pepsi erhältlich.In der 2018 "LOVE IT. LIVE IT. FOOTBALL."-Kampagne vereint PepsiMAX Fußball mit Kunst und präsentiert einige der berühmtestenFußballstars in Kunstwerken von aufstrebenden Visual Artists ihresjeweiligen Heimatlandes - DIYE aus Argentinien, Bicicleta Sem Freioaus Brasilien, DXTR aus Deutschland, Kim Sielbeck aus den USA undIain Macarthur aus dem Vereinigten Königreich. Jeder Artikel aus der"Art of Football"-Capsule Collection zeigt eines dieser Kunstwerke.Die unverwechselbare Optik verbindet alle Elemente der Kampagne undverleiht ihnen eine ganz eigene Dynamik - von den limitiertenSpieler-Designs auf den Flaschen und Dosen, bis hin zu spannendendigitalen Inhalten und einem Blockbuster-TV-Werbespot(https://bit.ly/2JozRWz).Mehr Informationen zur Pepsi MAX "Art of Football"-CapsuleCollection und der gesamten "LOVE IT. LIVE IT. FOOTBALL."-Kampagne2018 gibt es online unter www.PepsiMaxFootball.com und unter#LOVEITLIVEIT.Über PepsiCoPepsiCo Produkte werden von Verbrauchern eine Milliarde Mal proTag in mehr als 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Weltkonsumiert. Durch ein umfassendes Portfolio an Nahrungsmitteln undGetränken, zu dem unter anderem die Marken Frito-Lay, Gatorade,Pepsi-Cola, Quaker und Tropicana gehören, erzielte PepsiCo 2017 einenNettoumsatz von mehr als 63 Milliarden US-Dollar. Die Produktpalettevon PepsiCo bietet ein breites Sortiment von Nahrungsmitteln undGetränken, darunter 22 verschiedene Marken, die jährlich jeweils mehrals 1 Milliarde US-Dollar Umsatz erzielen.Für PepsiCo steht Performance with Purpose im Mittelpunkt: es istunsere grundlegende Überzeugung, dass der Erfolg unseres Unternehmensuntrennbar mit der Nachhaltigkeit der Welt um uns herum verbundenist. Wir glauben, dass die ständige Verbesserung unserer Produkte,eine verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit zum Schutze unseresPlaneten und die Eröffnung neuer Möglichkeiten für Menschen in allerWelt die Grundlagen sind, PepsiCo zu einem weltweit erfolgreichenUnternehmen zu machen, das einen langfristigen Mehrwert für unsereAktionäre und die Gesellschaft generiert. Weitere Informationenfinden Sie unter www.pepsico.com.Pressekontakt:markenzeichen GmbHMonique KollerSchwedlerstraße 660314 Frankfurt am MainTel +49 (0)69 7104 880 114Monique.koller@markenzeichen.euOriginal-Content von: PepsiCo Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell