Stuttgart (ots) - Im Sprachunterricht immer gut mitgekommen, aberin der Unterhaltung mit Muttersprachlern fehlen trotzdem diepassenden Worte? Ein Grund für die Sprachlosigkeit: Redewendungen.Sie sind selten Teil des Lehrplans und somit auch nicht im aktivenWortschatz von Sprachlernern verankert. Mit PONS schließenWiedereinsteiger und Fortgeschrittene jetzt diese Wissenslücke. Undzwar für die Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch undSpanisch.Grammatikregeln und Vokabeln beten die meisten Sprachlerner oder-könner im Schlaf herunter. Bei Redewendungen und Sprüchen wie "Hals-und Beinbruch" oder "Liebe auf den ersten Blick" bleiben auch nacheinigen Lernjahren viele sprachlos. Der Sprachexperte PONSpräsentiert nun mit den "Redewendungen" spannende und lustige Bücher,die garantiert so einige Aha-Erlebnisse auslösen werden. Für dieSprachen Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch bieten dieBücher ein umfangreiches Arsenal an Sprüchen und Redewendungen. Mitdiesem Wissen ausgestattet, lassen sich so einige Respektpunkte beiMuttersprachlern einsammeln.Die Bücher vermitteln die Sprache so, wie sie auf der Straße, inCafés, im Internet und in Filmen gesprochen wird. Die Redewendungenund Sprüche sind nach Themen und Situationen sortiert, wie zumBeispiel "Persönlicher Geschmack","Glück und Pech" oder "Ratschläge".Natürlich geht es dabei auch mal etwas umgangssprachlicher zu. Um demLeser den Tritt in das Fettnäpfchen zu ersparen, sind vulgäre oderunanständige Ausdrücke mit Sternchen (*) markiert. Muss ein Spruchschnell sitzen, ermöglicht eine alphabetische Liste am Ende desBuches die einfache Suche. Natürlich eignen sich die PONS"Redewendungen" auch zum Schmökern: Neben Anwendungsbeispielenbeinhalten die in einem humorvollen Ton verfassten Einträge auchAngaben über die Herkunft der Ausdrücke, Bedeutungsnuancen, Synonymeund kulturelle Hintergründe.Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bestellungen per E-Mailan pr@pons.dePressekontakt:Jakob SchönPR-Agentur Prospero Münchenpr@pons.deTel.: +49-89-273383-19Original-Content von: PONS GmbH, übermittelt durch news aktuell