POLITIK: Wissenschaftsjahr zu künstlicher Intelligenz startet

BERLIN (dpa-AFX) - Im Wissenschaftsjahr 2019 sollen die Bürger in Deutschland mit Perspektiven der Künstlichen Intelligenz vertraut gemacht werden.



Es geht vor allem um Chancen und Auswirkungen dieser Technologien, wie es in einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Mitteilung heißt. Die Bundesregierung richtet verschiedene Veranstaltungen gemeinsam mit zahlreichen wissenschaftlichen Instituten und anderen Einrichtungen aus.

Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) sagte, im Wissenschaftsjahr würden Bürgerinnen und Bürger eingeladen, Neues über die Zukunftstechnologie Künstliche Intelligenz zu erfahren und Möglichkeiten für den eigenen Alltag zu entdecken.

Das Forschungsministerium richtet die Wissenschaftsjahre im 19. Jahr zusammen mit der Initiative Wissenschaft im Dialog aus. Beispiele für Künstliche Intelligenz sind Industrieroboter, die schwere oder eintönige Arbeiten übernehmen, oder Computer, die in kurzer Zeit riesige Datenmengen verarbeiten können. Den offiziellen Startschuss für das Wissenschaftsjahr will Karliczek am Dienstagabend in Berlin geben./bw/DP/jha