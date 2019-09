POLITIK: Träger des Alternativen Nobelpreises werden bekanntgegeben

STOCKHOLM (dpa-AFX) - In Stockholm werden am Mittwoch (9.00 Uhr) die Träger des diesjährigen Alternativen Nobelpreises verkündet.



Zwölf Tage vor dem Auftakt der Nobelwoche mit der Bekanntgabe der traditionellen Nobelpreisträger ehrt die Right Livelihood Stiftung Persönlichkeiten, die sich in besonderem Maße für Menschenrechte, Umwelt und Frieden einsetzen. Häufig zeichnet die Stiftung eher unbekanntere Aktivisten aus, doch unter den bisherigen Preisträgern finden sich auch Namen wie der des US-Whistleblowers Edward Snowden und der von Schwedens Kinderbuchautorin Astrid Lindgren.

Initiiert wurde der aus privaten Spenden finanzierte und seit 1980 vergebene Preis vom deutsch-schwedischen Journalisten und Philanthropen Jakob von Uexküll - mit den auf den Dynamit-Erfinder Alfred Nobel zurückgehenden Nobelpreisen hat die Auszeichnung nichts zu tun.

Der Beiname "Alternativer Nobelpreis" hängt vielmehr mit der Entstehungsgeschichte des Right Livelihood Awards - wie der Preis offiziell heißt - zusammen: Von Uexküll war 1979 mit der Idee an die Nobelstiftung herangetreten, zwei weitere Nobelpreise ins Leben zu rufen, einen für Umwelt und einen zur Förderung des Wissens und der Perspektiven von Menschen in armen Ländern. Als dieser Vorschlag abgelehnt wurde, entschloss er sich zur Vergabe des Right Livelihood Awards.

Das mit der Auszeichnung verbundene Preisgeld in Höhe von jeweils einer Million schwedischen Kronen (93 500 Euro) ist für die Arbeit der Geehrten bestimmt.

Die Auszeichnungen werden in diesem Jahr zum 40. Mal vergeben. Insgesamt hat sich die internationale Vergabejury 142 Nominierungen aus 59 Ländern angeschaut und daraus nach intensiver Prüfung vier Preisträger ausgewählt, die die Auszeichnung am 4. Dezember auf einer feierlichen Zeremonie in Stockholm verliehen bekommen sollen./trs/DP/zb