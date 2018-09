POLITIK/Vor Syrien-Gipfel in Teheran: Luftangriffe auf Rebellenhochburg Idlib

DAMASKUS (dpa-AFX) - Vor dem Syrien-Gipfel in Teheran haben Kampfjets ihre Angriffe auf die Rebellenhochburg Idlib im Nordwesten Syriens fortgesetzt.



Mindestens elf Bombardements seien von der syrischen Regierung und ihrem Verbündeten Russland im südlichen Teil der Provinz am Freitag ausgeführt worden, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Dabei seien ein Hauptquartier der islamistischen Gruppe Ahrar al-Scham zerstört und ein Extremist getötet worden. Mehrere Zivilisten wurden demnach verletzt.

Bei dem Gipfel in Teheran wollen die Präsidenten der Türkei, Russlands und des Irans vor allem über das Schicksal der letzten großen syrischen Rebellenhochburg beraten. Die syrische Regierung will die Idlib zurückerobern und hat Truppen zusammengezogen. In Teheran tritt die Türkei als Schutzmacht der Rebellen auf. Russland und der Iran sind mit der syrischen Regierung verbündet./scb/DP/fba