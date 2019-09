POLITIK/Staatsminister Annen: Erfolge im Kampf gegen den IS konsolidieren

BERLIN (dpa-AFX) - Die Erfolge im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Irak müssen nach Ansicht des SPD-Politikers Niels Annen gefestigt werden.



Das Land befinde sich in einer entscheidenden Phase, erklärte Anne, der auch Staatsminister im Auswärtigen Amt ist, am Dienstag vor einer Irak-Reise.

"Es gilt, die vom Irak gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft erreichten Erfolge im Kampf gegen den IS und bei der Stabilisierung der zuvor vom IS gehaltenen Gebiete zu konsolidieren. Nur so können die Grundlagen für den Wiederaufbau und die langfristige Entwicklung des Landes geschaffen werden", erklärte Annen. Deutschland unterstützt den Irak auch auf seinem ausgleichenden außenpolitischen Kurs gegenüber seinen Nachbarn.

Im Mittelpunkt des Besuchs stehen politische Gespräche im irakischen Außen- und Verteidigungsministerium in Bagdad sowie mit dem Außenamtschef der Regierung der Kurdenregion in Erbil. Bei Besuchen der Bundeswehr nahe Bagdad und in der Region Kurdistan-Irak informiert sich Annen zudem über den deutschen Beitrag zur internationalen Anti-IS-Koalition.

Die Bundeswehr stellt von Jordanien aus taktische Luftaufklärung über Syrien und dem Irak bereit. Deutsche Soldaten leisten zudem Ausbildungshilfe für irakische und kurdische Sicherheitskräfte. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will ein neues Mandat für den deutschen Einsatz, der sonst am 31. Oktober 2019 ausläuft. Die SPD sperrt sich bisher./cn/DP/mis