POLITIK/Söder: CSU besetzt Ministerposten nur mit Bundestagsabgeordneten

SEEON (dpa-AFX) - Im Falle einer Regierungsbeteiligung der CSU nach der Bundestagswahl will Parteichef Markus Söder alle Ministerposten mit dann gewählten Bundestagsabgeordneten besetzen.



Es werde kein Regierungsposten für die CSU "von außen", also mit Personen außerhalb der Landesgruppe besetzt werden, sagte Söder nach Angaben von Teilnehmern in seiner Grundsatzrede bei der Klausur der CSU-Bundestagsabgeordneten im oberbayerischen Kloster Seeon.

Damit schloss Söder direkt aus, dass zur Besetzung von Ministerposten etwa aktuelle Mitglieder des bayerischen Kabinetts in München, Abgeordnete des bayerischen Landtags oder auch Europapolitiker wie Manfred Weber nach Berlin wechseln könnten./ctt/had/DP/ngu